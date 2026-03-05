Máquinas contra fregonas, empresas privadas contra funcionarios: las claves del vuelco en la limpieza de colegios en Sevilla

Los 108 colegios públicos que tiene Sevilla necesitan un cambio en la limpieza diaria, según coinciden todas las partes. Sin embargo, difieren en el cómo llevarlo a cabo: una exige que sea con personal y medios propios del Ayuntamiento, tal como sostienen algunos sindicatos; la otra, privatizando el servicio para que se haga cargo una empresa, según la opción aprobada este miércoles por el Gobierno de José Luis Sanz. Los primeros, protestan desde hace semanas con acampadas y encierros para "defender el empleo público" y un modelo "más económico". En el otro extremo, el alcalde insiste una y otra vez que la externalización "no pone en riesgo ningún trabajo" y que únicamente se apuesta por "mejorar la limpieza" en las escuelas.

Tras la luz verde de la Junta de Gobierno local a los pliegos del contrato, limpiar los 108 colegios de la ciudad costará al año 12,5 millones de euros, tal como han informado desde el Consistorio. "Con el Plan Colegios Limpios apostamos por un modelo moderno, profesionalizado y sometido a control permanente", según ha declarado la delegada de Educación, Blanca Gastalver. Hasta ahora, hacer lo propio en los 350 edificios municipales -incluyendo todos estos centros educativos- salía por 20 millones de euros, según cifró el alcalde en rueda de prensa.

"Siempre lo hemos defendido: con medios propios y una reestructuración se puede prestar este servicio y sería mucho más económico", argumenta por su parte Elisa Fernández, secretaria general de UGT en el Ayuntamiento de Sevilla. "Volver a contratar a 80 peones supondría una inversión de seis o siete millones de euros, que además están presupuestados. Sin embargo, los 25 millones del total del contrato han tenido que sacarlos de otras partidas", señala Fernández.

El Correo

Refuerzo del personal versus pérdida de empleo

"El contrato contempla, como mínimo, 387 trabajadores en periodo lectivo, distribuidos en distintos lotes y turnos de mañana y tarde, además de personal especialista, encargados y directores", subrayan desde el Gobierno local. Con su entrada, los peones del Ayuntamiento que friegan y barren colegios en la actualidad pasarán a hacer esta tarea en los restantes edificios municipales, "sumando un total de 861 empleados de la limpieza, entre los que aportará la empresa privada y los propios".

"Hemos buscado una nueva solución organizativa para mejorar la calidad de vida de persona municipal, que está totalmente sobrecargado. Además, esta medida no afecta a la creación empleo público ni al propio personal municipal: a ninguno se le va a recortar sus condiciones laborales", destacó el regidor hispalense a finales de enero. "Es un compromiso de este equipo de Gobierno: se va a seguir defendiendo y creando empleo público en este Ayuntamiento".

A algunos representantes sindicales, por contra, no les convence esta medida: "A día de hoy hay 174 vacantes sin cubrir en el turno de tarde de limpieza de colegios. Y es más: la plantilla total contemplada en la RPT (Relación de Puestos de Trabajo) es de 490, pero tiene que ocuparlas", afirma Jorge Menacho, presidente del comité de empresa y secretario general de CCOO en el Ayuntamiento. "Incluso sin contar con las 100 plazas de ahí que no podría cubrir, se podría prestar este servicio con casi 400 personas, más de las que pondrá la compañía privada que entre".

Otra cuestión que señalan además estas organizaciones es que la externalización perjudicará al empleo público: "El día 1 de septiembre no irán decenas de personas a la calle, es evidente. Pero si hay una promoción interna con 200 personas que suben de categoría, ¿sacará entonces el Gobierno una oferta de empleo público de 200 peones? Si no lo hace, no llamará a los interinos que están en la bolsa", justifica Elisa Fernández desde UGT.

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, durante una negociación con los representantes sindicales. / AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

Máquinas contra fregonas

"Hemos dado un paso decisivo para mejorar las condiciones higiénicas de nuestros centros educativos. Este contrato supone un cambio estructural en la forma de entender y prestar el servicio, apostando por más personal, más medios técnicos, mayor control de calidad y una organización más eficiente", ha declarado Blanca Gastalver este pasado miércoles. "En definitiva, cambiamos la fregona por fregadoras última generación".

Así, el Ayuntamiento exige a través del pliego de prescripciones técnicas exige que la empresa tendrá que contar con nueva maquinaria. Como novedad, la compañía tiene que incorporar al menos una fregadora eléctrica, una sopladora y hasta ambientadores en los baños de cada centro educativo. Además, la adjudicataria dispondrá de una hidrolimpiadora eléctrica de alta presión y una enceradora eléctrica por cada 10 colegios.

"Nosotros solo tenemos amoniaco, cepillos, mopas, un cubo, una fregona y una escoba para limpiar las escuelas", critica Jorge Menacho, representante de Comisiones Obreras. "¿Por qué no han invertido en formación y en maquinaria propia para el Ayuntamiento? Porque han dejado morir el servicio", asevera por su parte Elisa Fernández. "En la plantilal municipal contamos además con gente cualificada para llevar máquinas como las que va a usar la empresa privada", añade Menacho.

Limpiadores durante las clases y planes de choque

"Por primera vez, todos los colegios contarán con un limpiador también en horario de mañana, algo que hasta ahora no ocurría. Esto permitirá garantizar el mantenimiento higiénico continuo durante toda la jornada escolar", ha resaltado la delegada de Educación, Blanca Gastalver, tras la aprobación del contrato. De esta forma, se cumple una de las históricas reivindicaciones de las AMPA de Sevilla, que exigían limpieza no solo por las tardes.

Junto a esto, está programado que la empresa realice una actuación integral en profundidad al inicio, mitad y final de curso, coincidiendo las vacaciones de Navidad, Semana Santa y verano. Este último plan de choque se realizará como mínimo con tres cuadrillas móviles durante 38 días hábiles no lectivos. A esto se añade la posibilidad de realizar limpiezas especiales ante emergencias o incidencias "para restablecer la normalidad del centro".

El presidente del comité de empresa, Jorge Menacho, asegura que solo hubo trabajadores por la mañana "durante el plan de refuerzo desarrollado en la pandemia de covid". "De hecho, en la propuesta que elaboramos los sindicatos y entregamos al Gobierno estaba incluir a personal propio en este turno para lo que necesitara la comunidad educativa. Pero han usado esa sugerencia para ponerla como requisito en la licitación".