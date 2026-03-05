Huelga en el comercio de Sevilla: CCOO y UGT convocan un paro el próximo Viernes de Dolores

Los sindicatos CCOO y UGT han convocado un paro del comercio para el próximo Viernes de Dolores para exigir el desbloqueo de la negociación del convenio colectivo y denunciar la situación de “bloqueo” que, según los sindicatos, mantienen las patronales del sector.

Así lo ha confirmado este jueves la secretaria general del Sindicato Provincial de Servicios de CCOO de Sevilla, Claudia Caus, durante una campaña informativa que el sindicato ha desarrollado entre los comercios del distrito Triana-Los Remedios, "barrios tradicionalmente ligados al comercio sevillano".

En una nota remitida por el sindicato, Caus ha indicado que "desde hace cinco años sufrimos un bloqueo en el convenio colectivo de comercio por parte de las patronales, que solo y gracias a la fuerza y a la movilización de sus trabajadores y sus trabajadoras logró desbloquearse tras el anuncio de otra huelga el pasado Black Friday".

"Sin embargo, la patronal Aprocom pretende alargar durante otros cuatro años el bloqueo salarial y, por tanto, empeorar las condiciones laborales de las plantillas", ha señalado.

Salarios y jornada, en el centro del conflicto

CCOO ha señalado que la propuesta de la patronal es "inaceptable porque pretende que los salarios de los próximos cuatro años se queden en el entorno del SMI, algo que no permitiría la recuperación de la pérdida de poder adquisitivo que estos trabajadores y trabajadoras han sufrido desde el 2020".

"Igualmente, su intención es seguir con una jornada anual de 1.800 horas, que es de las más altas de Andalucía, sin aceptar ninguna de las mejoras que en cuestión de salario y descanso hemos puesto encima de la mesa los sindicatos", ha asegurado.

"Esto ya no es precarización, es indecencia empresarial, por eso llamamos al conjunto de las plantillas a secundar la huelga y a no levantar las persianas de unos establecimientos que ganan a su costa muchos beneficios a lo largo del año. El Viernes de Dolores no se vende en Sevilla a menos que lleguemos a un acuerdo", ha sentenciado la secretaria general del Sindicato Provincial de Servicios de CCOO de Sevilla.