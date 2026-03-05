El IES Hispalis seguirá abierto: Junta de Andalucía y Diputación de Sevilla firman un preacuerdo para salvar el instituto de Pino Montano

La reunión entre la Junta de Andalucía y la Diputación de Sevilla celebrada este jueves para salvar el IES Hispalis ubicado en el Complejo Educativo de Pino Montano se ha cerrado con un preacuerdo entre ambas administraciones. El instituto no cerrará y, de hecho, en los próximos días se abrirá la escolarización en los primeros cursos de la ESO y de los ciclos formativos. El pacto está previsto que se formalice en una reunión el próximo lunes entre la consejera de Educación, Carmen Castillo, y el presidente de la Diputación, Javier Fernández.

En la reunión celebrada este jueves participaron el diputado del área de Cultura de Sevilla, Casimiro Fernández, y el delegado territorial de Educación, Miguel Ángel Arauz. Ambos firmaron un compromiso que luego posteriormente fue ratificado por los miembros de la plataforma en defensa del IES Hispalis ubicado entre los barrios de Pino Montano y Miraflores.

El documento, consultado por este periódico, establece que de forma inmediata se firmará una adenda al convenio para que abran las matriculaciones para los primeros cursos de la ESO y de los ciclos formativos que permanecían cerradas como primera fase de la cancelación progresiva de la actividad docente en estas instalaciones. El periodo concluye el 31 de marzo por lo que aún hay margen para que se reconfigure la escolarización en la zona que como solución de urgencia se había concentrado en Primero de ESO en los institutos Llanes y Pino Montano.

En paralelo, se ha acordado que la Junta de Andalucía asuma la titularidad del edificio, ubicado en el Complejo Educativo Pino Montano, así como todos los gastos que deriven de su mantenimiento y del proyecto de ampliación que se prevén. Así "se garantiza la continuidad de la oferta educativa actualmente vigente".

Propuesta de la Diputación

La última propuesta planteada por la Diputación Provincial es la que ha permitido el desbloqueo de la situación y la continuidad del centro de Secundaria. La institución que preside Javier Fernández ha planteado el traspaso del instituto a la Junta para que, dentro de sus competencias, realice las actuaciones de adecuación necesarias en el inmueble. Del mismo modo, dentro de la remodelación prevista en el complejo educativo se pondrán a disposición de la Administración autonómica los metros cuadrados necesarios para una posible ampliación de las instalaciones educativas.

Ambas administraciones llevaban meses con un diálogo abierto en torno al futuro del instituto Hispalis. El centro es una de las anomalías existentes en el sistema educativo andaluz puesto que es un inmueble de titularidad de la Diputación Provincial que se rige por un acuerdo con la Junta, que es quien tiene las competencias. Esta situación dificultaba cualquier inversión, remodelación o mejora en el centro, motivo por el que se planteó su cierre para la ejecución de un nuevo proyecto para el barrio con 30 millones de inversiones para la ampliación de la residencia de estudiantes, una piscina y una biblioteca.

Inicialmente, la Junta de Andalucía asumió el planeamiento de la Diputación y se limitó a reordenar el alumnado ampliando las plazas disponibles en los institutos de la zona, el Llanes y el Pino Montano. Sin embargo, las fuertes protestas de la comunidad educativa, con concentraciones en el barrio y en el Parlamento, derivaron en una revisión de las posiciones por parte de las dos administraciones.

Así, la Diputación Provincial en primera instancia planteó la cesión de una parcela a la Junta dentro del nuevo proyecto del complejo educativo de Pino Montano para la construcción de un nuevo centro. Un planteamiento que derivó en una iniciativa más concreta: la cesión del inmueble actual para que lo asuma por completo la Junta, tal y como le corresponde según sus competencias. Esta opción ha sido aceptada por ambas partes.