Junta y Diputación de Sevilla buscan hoy un acuerdo 'in extremis' para salvar el IES Hispalis y abrir la escolarización el próximo curso

Junta de Andalucía y Diputación de Sevilla se reúnen este martes para intentar encontrar una solución de urgencia que salve el IES Hispalís, ubicado en el Complejo Educativo Pino Montano. Sobre la mesa está la propuesta de iniciar los trámites para la cesión del inmueble a la Consejería y, mientras este proceso se culmina, prorrogar el actual convenio de colaboración. Si este plan sale adelante, en los próximos días se abrirá la escolarización de Primero de Secundaria en este instituto y se podrá reordenar toda la zona educativa que comprende también los IES Pino Montano y Llanes.

La última propuesta planteada por la Diputación Provincial es la que puede permitir el desbloqueo de la situación y la continuidad del centro de Secundaria. La institución que preside Javier Fernández plantea el traspaso del instituto a la Junta para que, dentro de sus competencias, realice las actuaciones de adecuación necesarias en el inmueble. Del mismo modo, dentro de la remodelación prevista en el complejo educativo se pondrán a disposición de la Administración autonómica los metros cuadrados necesarios para una posible ampliación de las instalaciones educativas.

"La Diputación nos plantea que nos quedemos con el edificio. Por nuestra parte estamos dispuestos a sentarnos y establecer con los técnicos las condiciones de la puesta a disposición y de este traspaso", explicó la consejera de Desarrollo Educativo, Carmen Castillo, quien mostró su disposición a trabajar en esta línea y, mientras este proceso se concreta, renovar el convenio actual un curso más.

Si esto se acuerda en los próximos días, la Junta de Andalucía revisará el proceso de escolarización que se inició el pasado 1 de marzo para incorporar la posibilidad de que haya nuevas matriculaciones en el IES Hispalis en Primero de Secundaria. "Si mañana se acuerda se actualiza la escolarización antes de que acabe el plazo de matriculación el próximo 31 de marzo", completa la Consejería.

Reunión de urgencia

La reunión parte de una carta remitida por el presidente de la Diputación Provincial, Javier Fernández, al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, el pasado 27 de febrero para buscar una solución al problema surgido en el barrio que había desatado las protestas de la comunidad educativa. En contestación a esta misiva se ha convocado una reunión este martes en la que estarán presentes la Delegación Territorial de Educación y el diputado de Educación de la institución provincial.

Ambas administraciones llevaban meses con un diálogo abierto en torno al futuro del instituto Hispalis. El centro es una de las anomalías existentes en el sistema educativo andaluz puesto que es un inmueble de titularidad de la Diputación Provincial que se rige por un acuerdo con la Junta, que es quien tiene las competencias. Esta situación dificultaba cualquier inversión, remodelación o mejora en el centro, motivo por el que se planteó su cierre para la ejecución de un nuevo proyecto para el barrio con 30 millones de inversiones para la ampliación de la residencia de estudiantes, una piscina y una biblioteca.

Inicialmente, la Junta de Andalucía asumió el planeamiento de la Diputación y se limitó a reordenar el alumnado ampliando las plazas disponibles en los institutos de la zona, el Llanes y el Pino Montano. Sin embargo, las fuertes protestas de la comunidad educativa, con concentraciones en el barrio y en el Parlamento, derivaron en una revisión de las posiciones por parte de las dos administraciones.

Así, la Diputación Provincial en primera instancia planteó la cesión de una parcela a la Junta dentro del nuevo proyecto del complejo educativo de Pino Montano para la construcción de un nuevo centro. Un planteamiento que derivó en una iniciativa más concreta: la cesión del inmueble actual para que lo asuma por completo la Junta, tal y como le corresponde según sus competencias. Esta opción es la que está sobre la mesa este martes y que puede permitir la reapertura del proceso de escolarización.