Los precios de los hoteles de Sevilla se disparan tras desvelarse los finalistas de la Copa del Rey: entre 400 y 2.000 euros por noche

La Copa del Rey ya tiene finalistas. El Atlético de Madrid y la Real Sociedad se enfrentarán el sábado de 18 de abril a las 21:00 horas en el Estadio de La Cartuja. Se prevé la asistencia de unas 70.000 personas en el campo y los primeros aficionados ya están valorando las distintas opciones de vuelos, trenes y alojamientos para no perderse la cita.

Los alojamientos en la capital para una noche en ese mismo fin de semana están disparados. El precio por persona no baja de los 400-500 euros. Cabe señalar que son fechas muy destacadas para la ciudad de Sevilla al coincidir con la temporada alta, concretamente, son los días de preferia y además el inicio de la temporada taurina en la Plaza de La Maestranza. Los precios alcanzan hasta los 2.000 euros.

Manuel Cornax, el presidente de los Hoteleros de Sevilla, en declaraciones a El Correo de Andalucía ha apuntado que las cantidades se fijan por parámetros automáticos y fluctúan continuamente: "si sube la ocupación y la demanda, pues lógicamente aumenta el precio". Si embargo, asegura que "los precios de estos momentos están en sintonía con los de cualquier ciudad que organice un evento de este tipo", más aún cuando la mayoría de las plazas hoteleras en Sevilla forman parte de cadenas nacionales e internacionales.

"Normalmente hay más alojamientos cuanto más lejos del estadio estén, pero quizás esa variable no se cumpla en esta ocasión por la proximidad en fechas de la Feria de Abril", ha puntualizado Cornax. Por ello, el presidente del gremio sevillano aconseja aprovechar "fluctuaciones a la baja" y realizar la reserva en ese preciso momento.

Trenes por 33 euros para viajar desde Madrid

Para los aficionados del Altético de Madrid, el transporte ferroviario es la opción más económica. La duración del trayecto entre Sevilla-Santa Justa y Madrid-Puerta de Atocha es de 2 horas y 40 minutos. Los vuelos, no obstante, son más caros: los precios del viaje en Iberia se disparan hasta los 300 euros.

Renfe ofrece diferentes opciones con los trenes AVE, Avlo y Alvia con precios que oscilan entre los 33,75 y los 84,40 euros; algo similar ocurre con Iryo que pone a disposición de los viajeros trenes entre 33 y 106 euros. Por su parte, la compañía Ouigo vende billetes por valor de 29 euros --siendo el más barato de todos--, aunque otros llegan hasta los 109 euros.

Volar desde San Sebastián: la opción más sensata

En cambio, los seguidores de la Real Sociedad sí presentan el avión como medio de transporte preferente. El trayecto de Renfe asciende hasta las 10 horas de duración por la obligación de realizar diversos transbordos con precios próximos a los 100 euros. Por tanto, muchos aficionados del equipo vasco optarán por el vuelo, aunque de momento no hay trayectos directos hasta el Aeropuerto de Sevilla.

Iberia ofrece viajes entre los 570 y 885 euros por persona, mientras Vueling sí rebaja algo estos precios, que se hallan entre los 475 y los 534 euros. La duración de los vuelos oscila entre las tres y cinco horas y realizando escala en terminales de Madrid o Barcelona.

La Cartuja: sede de la final de la Copa del Rey desde 2020

El Estadio de la Cartuja lleva acogiendo la final de la Copa del Rey de forma ininterrumpida desde el año 2020. La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) y la Junta de Andalucía acordaron que este emplazamiento fuera sede fija de la final hasta el año 2023. Sin embargo, este acuerdo se renovó asegurando el estadio sevillano como sede de la final hasta 2028.

Este año, la final debería jugarse el sábado 25 de abril, sin embargo, la coincidencia con el sábado de Feria desaconsejaron la fecha optando por adelantarla una semana. El despliegue de efectivos policiales es muy importante esos días en el Real de Los Remedios y ponía en riesgo que el partido se disputase con todas las garantías de seguridad.