Este pueblo de Sevilla ofrece servicio de fisioterapia para costaleros y desfibriladores a las hermandades

Además de los desfibriladores, el Ayuntamiento de Huévar del Aljarafe habilitará una zona con sillas para personas con movilidad reducida, facilitando su acceso a las cofradías durante la Semana Santa

La alcaldesa de Huévar del Aljarafe, María Eugenia Moreno

La alcaldesa de Huévar del Aljarafe, María Eugenia Moreno / AYUNTAMIENTO DE HUEVAR DEL ALJARAFE

El Correo

El Correo

SEVILLA

El Ayuntamiento de Huévar del Aljarafe reforzará este año la seguridad y asistencia sanitaria en la Semana Santa con nuevas medidas dirigidas especialmente a los costaleros de las hermandades del municipio. Entre las iniciativas destacan la puesta en marcha de un servicio de fisioterapia para prevenir lesiones durante las procesiones y la entrega de un desfibrilador externo semiautomático a cada corporación, junto con formación específica para su uso.

La iniciativa fue trasladada por la alcaldesa de Huévar del Aljarafe, María Eugenia Moreno, en el transcurso de una reunión mantenida con los hermanos mayores de las hermandades de La Borriquita, El Gran Poder, La Sangre y La Soledad, junto al párroco de la localidad, Francisco Javier Domínguez, tal como informa el Consistorio en una nota de prensa.

Servicio de fisioterapia para los costaleros

El servicio de fisioterapia estará operativo durante dicha Semana Santa con el objetivo de prevenir y tratar posibles sobrecargas musculares y lesiones derivadas del esfuerzo físico que realizan los costaleros. La medida pretende contribuir a la seguridad y el bienestar de quienes portan los pasos, pieza esencial en el desarrollo de las estaciones de penitencia.

Desfibriladores y formación en cardioprotección

Además, en materia de cardioprotección, el Ayuntamiento de Huévar del Aljarafe facilitará un desfibrilador externo semiautomático a cada hermandad, acompañado de un curso formativo para dos representantes por corporación. La formación permitirá garantizar una respuesta rápida y eficaz ante posibles emergencias cardíacas durante los recorridos procesionales.

Espacio reservado para personas con movilidad reducida

Asimismo, el Ayuntamiento habilitará en la Plaza de España una zona reservada con sillas para personas con movilidad reducida y personas mayores, con el fin de favorecer su acceso y comodidad durante el paso de las cofradías. La alcaldesa María Eugenia Moreno ha subrayado que estas actuaciones buscan "reforzar la seguridad, la prevención y la salud" en una de las celebraciones más arraigadas del municipio, promoviendo la colaboración institucional con las hermandades y facilitando la participación de toda la ciudadanía.

