La rectora de la Universidad de Sevilla denuncia la falta de financiación de las universidades públicas: "Para llegar al Nobel hace falta inversión"

"Para llegar a un Nobel hace falta suerte e inversión". La rectora de la Universidad de Sevilla, Carmen Vargas, ha señalado que la financiación es "el punto más caliente" en la relación entre las universidades públicas andaluzas y la Junta de Andalucía. Pese a que hace ahora un año se alcanzó un acuerdo, los rectores reclaman que esta cifra aumente para poder hacer frente a las nóminas o las necesidades de infraestucturas que tienen las instituciones.

El Correo de Andalucía ha celebrado este jueves una nueva edición de su foro #ElCorreoPregunta con el protagonismo de la rectora de la Universidad de Sevilla, que apenas lleva dos meses en el cargo desde su toma de posesión como máxima responsable de la institución tras su elección como rectora por sufragio universal. En el encuentro, que ha contado con el patrocinio de COX y la colaboración de la Fundación Cajasol, ha repasado algunos de los temas fundamentales para la vida universitaria, desde la vivienda hasta la financiación, la captación de talento o los programas de internacionalización.

"Los rectores estamos disconformes con el presupuesto"

La financiación ha sido una de las grandes luchas que los rectores de las universidades públicas de Andalucía han lidiado en los últimos años con la administración autonómica. En presencia del consejero de Universidad, Investigación e Innovación, José Carlos Gómez Villamandos, encargado de glosar a la rectora de la Universidad de Sevilla en su presentación, Vargas ha reivindicado la necesidad de más financiación para que la institución sea competitiva en materia de investigación pero ha señalado que "el camino es el diálogo".

Actualmente, la Universidad de Sevilla cuenta con presupuesto de más de 634 millones de euros, cuenta con más de 71.000 alumnos matriculados, más de 4.600 docentes e investigadores y más de 3.000 profesionales de administración y servicios.

Vargas ha manifestado que el "punto más caliente" con el Gobierno andaluz es la financiación, como así han expresado en numerosas ocasiones la asociación de universidades públicas de Andalucía (AUPA), pero ha defendido que "la relación con la Junta tiene que ser de lealtad institucional". En esta línea, ha indicado que "no está de acuerdo" con la figura del auditor externo al que obliga la nueva Ley Universitaria de Andalucía, pero que "cumplirá la ley"

El mantenimiento de los edificios, algunos de los cuales son bienes de interés cultural; avanzar en la sostenibilidad o impulsar la digitalización son algunas de necesidades que Vargas ha puntualizado que tienen que enfrentar los centros universitarios públicos. Así, ha recordado que hay "muchos rectores disconformes con el presupuesto" y ha abogado por "el diálogo continuado en clave de reivindicación".

La rectora no ha querido centrar sus críticas a la limitación presupuestaria a la Junta de Andalucía, sino que ha mirado también arriba. Vargas ha recordado que la financiación universitaria bajó en 2008 y a día de hoy el Gobierno de España solo invierte el 0,75% del PIB en la universidad pública. Por lo que ha reivindicado la importancia de que el Gobierno central cumpla con la LOSU: "La situación actual general en España es que las universidades están infrafinanciadas". De hecho, ha asegurado que el Gobierno debe pasar "mucho dinero" a las comunidades con este fin.

Necesidad de financiación externa

Para desarrollar algunos de los grandes proyectos de la Universidad de Sevilla la catedrática de Microbiología ha explicado que para conseguir mayor financión no hace falta exclusivamente financiación pública, sino que también resulta fundamental la financiación externa. En estos momentos, el 27% del dinero que recibe la Universidad de Sevilla es externa, pero la nueva rectora quiere que, cuando termine su mandato en 2031, esta cifra sea del 35%, gracias a la "captación de fondos estratégicos".

"Por mucho que suba la financiación del Gobierno o la Junta de Andalucía, yo creo que la universidad, a pesar de que tenemos una naturaleza pública, no nos podemos quedar ahí parados sin hacer nada", ha explicado la rectora. De hecho, ha explicado que "para conseguir un Nobel" en una universidad pública española, además de suerte, hacen falta "inversión y estrategia" para captar talento desde el principio.

Las universidades públicas alcanzaron un acuerdo con la Junta de Andalucía después de años de diferencias hace ahora un año. El pacto firmado por ambas partes supone el compromiso de la Consejería de alcanzar los 1.775,48 millones de euros millones de euros, lo que supone un aumento de la financiación en un 30% con respecto a 2018. Este modelo no es una realidad todavía, sino que no entrarán en vigor hasta el próximo 2027.