Sevilla refuerza su lucha contra el ictus o la ELA: el hospital San Lázaro estrenará en octubre una nueva unidad de neurología

Sevilla reforzará su lucha contra enfermedades neurológicas como la ELA, los ictus, los trastornos del sueño o las epilepsias. El Servicio Andaluz de Salud iniciará el próximo mes de abril las obras para la creación de una nueva Unidad de Tratamiento e Investigación en Neurología y Rehabilitación en la que se van a invertir 565.642 euros y que está previsto que abra sus puertas durante el mes de octubre.

La nueva unidad que echará a andar en octubre supondrá la renovación de una superficie de cerca de 500 metros cuadrados. Con la renovación de este espacio se fomentará la investigación y la calidad asistencial, así como el desarrollo de los ensayos clínicos, la actividad asistencial de vanguardia y la confortabilidad de los usuarios de los centros. Tendrá una nueva sala de rehabilitación experimental, otra para simulación de la vida cotidiana y desarrollo de tecnologías de apoyo y otra para la investigación en biomecánica.

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, ha anunciado este nuevo proyecto y ha destacado el trabajo que ya se realiza en este hospital en el servicio de Neurología. "Actualmente desarrolla una amplia actividad asistencial y de investigación de vanguardia para la atención a pacientes neurológicos en el marco del Proyecto NeuroLab. Un proyecto pilotado por el Servicio de Neurología del Hospital Virgen Macarena y que ha convertido a Andalucía en un referente en el estudio de enfermedades como la esclerosis múltiple o la ELA, así como del estudio para reducir las secuelas del ictus, entre otras cuestiones vinculadas a este campo de la medicina", explicó el consejero de Sanidad, Antonio Sanz.

Reformas en la primera planta

El Hospital San Lázaro, integrado en el área hospitalaria Virgen Macarena, cuenta ya con una nueva área de consultas de Anestesia y de Unidad del Dolor con 430 metros cuadrados, totalmente reformada y que atiende a unos 9.000 pacientes al año.

En esta Área de Anestesia y Unidad del Dolor se ha actuado en seis consultas, en las salas de espera, en la unidad de atención a la ciudadanía y en otras zonas comunes que se han dotado de un equipamiento más moderno y confortable. Esta reforma también permitirá el traslado a este espacio de la actividad de farmacocinética, es decir, los estudios de absorción, distribución, transformación y eliminación de medicamentos en el organismo que actualmente se realizan en la Unidad de Farmacia del Hospital Virgen Macarena y donde se prevé que se realicen al año más de 1.500 determinaciones farmacocinéticas.

La reforma ha permitido mejorar la accesibilidad e intimidad de los usuarios, así como la funcionalidad del espacio. La renovación ha incluido la incorporación de suelos vinílicos, paredes y techos desmontables, sustitución de puertas y carpinterías, entre otros. Las obras de reforma se han reorganizado para continuar ofreciendo atención sanitaria durante la ejecución de las mismas y minimizando las posibles molestias para usuarios.

Por su parte, en el Área de Urología se ha intervenido en una superficie de 150 metros cuadrados y que supone una importante mejora en tecnología de diagnóstico para el acto único que va a suponer agilizar los tiempos, evitar desplazamientos al paciente y ser más eficientes. Con la nueva sala de cistoscopia podrán obtenerse además imágenes de alta definición que mejorará también la capacidad diagnóstica.