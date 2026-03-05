Subir 17 plantas con 20 kilos a la espalda en dos minutos: espectacular carrera de Bomberos en uno de los edificios más altos de Sevilla

Subir 17 plantas de escaleras con 20 kilos de peso a la espalda. Así ha sido la competición entre Bomberos de Sevilla que ha tenido como escenario la torre de oficinas de Los Remedios, uno de los edificios más altos de la ciudad. En torno a 60 profesionales de Sevilla capital, provincia o de Cádiz han participado en esta singular competición que se celebra por undécima vez con motivo de la Semana del Bombero.

"Este año el récord está en 1'59" para subir las 17 plantas, el año pasado fue 1'55". Aunque la media está por encima de los dos minutos", resume el secretario del club deportivo Bomberos de Sevilla y organizador de la competición que supone una forma singular de entrenamiento y convivencia entre profesionales Bomberos. Esta cita tradicional se celebra en torno al 8 de marzo, Día del Bombero.

La Torre de Los Remedios ha sido el escenario escogido para esta prueba, aunque durante la semana hay competiciones en otros puntos de la ciudad para subir escaleras, escaladas y otro tipo de intervenciones en altura o en medios acuáticos.

Semana del Bombero

Sevilla ha celebrado esta semana el día del Bombero con una gala que tuvo como escenario la Fábrica de Artillería. Allí se entregaron las medallas y se rindió homenaje a los efectivos en servicio y recién jubilados. Este evento estuvo marcada por las palabras del jefe de los Bomberos en Sevilla, Luis Manuel López. En su discurso, este responsable del Cuerpo ha destacado "el sacrificio y la vocación de servicio" de cada uno de sus compañeros: "A lo largo del 2025 tuvimos intervenciones al límite, como en aquel día del apagón, cuando se pusieron a prueba los servicios de emergencias y ofrecimos lo mejor de nosotros".

"No podemos olvidar tampoco los innumerables servicios por la lluvia. O en aquella fuga de ácido nítrico que se produjo en el Puerto el miércoles de Feria. Mientras la gente disfrutaba de las fiestas, a poca distancia se producía un grave accidente", ha recordado López. "También el 12 de agosto, con un incendio en el Parque de Guadaíra que afectó a un total de 15 hectáreas y en el que se participó un gran número de efectivos".