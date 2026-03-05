Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Notaria JerezLa HiniestaOposiciones profesoresPromoción internaDANA AndalucíaAndalucía desempleoLínea 2 metroFelipe VI CayetanaEntrevista Manuel Alés
instagramlinkedin

Subir 17 plantas con 20 kilos a la espalda en dos minutos: espectacular carrera de Bomberos en uno de los edificios más altos de Sevilla

La torre de oficinas de Los Remedios es escenario de una competición de entrentamiento entre profesionales de Sevilla y Cádiz

VÍDEO | El Club Deportivo Bomberos de Sevilla sube la Torre de los Remedios

VÍDEO | El Club Deportivo Bomberos de Sevilla sube la Torre de los Remedios

El Club Deportivo Bomberos de Sevilla sube la Torre de los Remedios / Marina Casanova

Marina Casanova

Marina Casanova

Sevilla

Subir 17 plantas de escaleras con 20 kilos de peso a la espalda. Así ha sido la competición entre Bomberos de Sevilla que ha tenido como escenario la torre de oficinas de Los Remedios, uno de los edificios más altos de la ciudad. En torno a 60 profesionales de Sevilla capital, provincia o de Cádiz han participado en esta singular competición que se celebra por undécima vez con motivo de la Semana del Bombero.

"Este año el récord está en 1'59" para subir las 17 plantas, el año pasado fue 1'55". Aunque la media está por encima de los dos minutos", resume el secretario del club deportivo Bomberos de Sevilla y organizador de la competición que supone una forma singular de entrenamiento y convivencia entre profesionales Bomberos. Esta cita tradicional se celebra en torno al 8 de marzo, Día del Bombero.

La Torre de Los Remedios ha sido el escenario escogido para esta prueba, aunque durante la semana hay competiciones en otros puntos de la ciudad para subir escaleras, escaladas y otro tipo de intervenciones en altura o en medios acuáticos.

Semana del Bombero

Sevilla ha celebrado esta semana el día del Bombero con una gala que tuvo como escenario la Fábrica de Artillería. Allí se entregaron las medallas y se rindió homenaje a los efectivos en servicio y recién jubilados. Este evento estuvo marcada por las palabras del jefe de los Bomberos en Sevilla, Luis Manuel López. En su discurso, este responsable del Cuerpo ha destacado "el sacrificio y la vocación de servicio" de cada uno de sus compañeros: "A lo largo del 2025 tuvimos intervenciones al límite, como en aquel día del apagón, cuando se pusieron a prueba los servicios de emergencias y ofrecimos lo mejor de nosotros".

Noticias relacionadas y más

"No podemos olvidar tampoco los innumerables servicios por la lluvia. O en aquella fuga de ácido nítrico que se produjo en el Puerto el miércoles de Feria. Mientras la gente disfrutaba de las fiestas, a poca distancia se producía un grave accidente", ha recordado López. "También el 12 de agosto, con un incendio en el Parque de Guadaíra que afectó a un total de 15 hectáreas y en el que se participó un gran número de efectivos".

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Sevilla abrirá 54 nuevos hoteles, diez de ellos de lujo: 'Podemos aguantar más turismo
  2. Así serán las torres de diez plantas junto a Jardines de Hércules en Sevilla: aprobada su construcción de forma definitiva
  3. La Junta abre la puerta a una mayor ampliación de la línea 2 por el Aljarafe y estudiará las propuestas de los alcaldes
  4. El precio de conmemorar el quinto centenario de Carlos V e Isabel de Portugal en Sevilla: sólo el desfile del 28F costó 185.000 euros
  5. La despensa sevillana de arroz se desborda: la producción de 2025 sigue sin venderse y se prevé una campaña récord este año
  6. Las diez grandes cuentas pendientes con Sevilla en movilidad: metro, SE-40, tren al aeropuerto o Puente del Centenario
  7. El Ayuntamiento de Sevilla incorporará a menores infractores en libertad vigilada y semilibertad para que realicen tareas en servicios municipales
  8. El Ayuntamiento avisa por escrito a los titulares de casetas de la Feria: son responsables de la seguridad laboral en el montaje

La Universidad de Sevilla se da un plazo de dos años para reducir los profesores sustitutos y cumplir con Europa

La Universidad de Sevilla se da un plazo de dos años para reducir los profesores sustitutos y cumplir con Europa

Subir 17 plantas con 20 kilos a la espalda en dos minutos: espectacular carrera de Bomberos en uno de los edificios más altos de Sevilla

La rectora de la Universidad de Sevilla denuncia la falta de financiación de las universidades públicas: "Para llegar al Nobel hace falta inversión"

La rectora de la Universidad de Sevilla denuncia la falta de financiación de las universidades públicas: "Para llegar al Nobel hace falta inversión"

Los propietarios de patinetes de Sevilla deberán pagar entre 80 y 250 euros para regularizarlos

Los propietarios de patinetes de Sevilla deberán pagar entre 80 y 250 euros para regularizarlos

La Universidad de Sevilla busca nuevos vínculos con la sociedad: "Tenemos que alinearnos con las empresas para generar empleo"

De carretera peligrosa a vía ciclopeatonal: la A-8063 estrena nueva conexión entre tres municipios del Aljarafe de Sevilla

De carretera peligrosa a vía ciclopeatonal: la A-8063 estrena nueva conexión entre tres municipios del Aljarafe de Sevilla

Este pueblo de Sevilla ofrece servicio de fisioterapia para costaleros y desfibriladores a las hermandades

Este pueblo de Sevilla ofrece servicio de fisioterapia para costaleros y desfibriladores a las hermandades

El Ayuntamiento de Sevilla acaba con las humedades del pabellón Mar de Plata tras 34 años de espera: "Es la mayor inversión en el centro desde 1992"

El Ayuntamiento de Sevilla acaba con las humedades del pabellón Mar de Plata tras 34 años de espera: "Es la mayor inversión en el centro desde 1992"
Tracking Pixel Contents