El 'templo' de los bocadillos está en Sevilla desde hace 30 años: con 70 especialidades desde apenas un euro

El templo de los bocadillos está en Sevilla. Se trata de Bocatas Manolo, un lugar en el que la "tradición se respira" en cada bocado gracias a la dedicación y esfuerzo de Manolo, su propietario, que prepara y corta personalmente cada uno de sus ingredientes y sirve sus bocadillos recién horneados por un precio que apenas supera un euro.

"En Sevilla: la Giralda, la Torre del Oro y los Bocatas de Manolo", destacan con sorna sobre las tres joyas principales de la capital hispalense desde este negocio situado en el barrio de Los Remedios.

Un establecimiento que se ha convertido en todo un emblema de la ciudad tras atesorar más de tres décadas de historia sirviendo 70 tipos diferentes de bocadillos.

Bocadillos recién horneados a precios populares

De ese modo, desde su local se fabrican sus bocadillos con el "auténtico sabor de siempre" a precios asequibles, que varían entre los pequeños, por entre 1,70 y 3 euros, y los grandes, desde 2,30 a 3,50 euros.

Entre la amplia carta de Bocatas Manolo, los clientes pueden escoger entre 70 tipos diferentes de bocadillos, con gran variedad de ingredientes cortados al momento y servidos en pan recién horneado.

Y, si ninguna combinación termina de convencer al comensal, puede escoger la mezcla de ingredientes que más le apetezca y realizar su propia creación personalizada.

Además, en todos ellos se puede añadir de forma completamente gratuita salsas de mojo picón y salmorejo, realizadas de forma casera.

Los bocadillos más famosos de Bocatas Manolo

Entre las decenas de bocadillos que se pueden encontrar en este negocio de Los Remedios se encuentra el 'Pasión', con cochinito, queso y bacon; 'Titanic', con carne mechada, queso y jamón serrano; o 'Roquefeler', con roquefort, carne mechada y jamón serrano.

Además, destacan combinaciones como la 'Torre del Oro', con carne mechada, lomo adobado, queso y cochinillo, 'Potente', con bacon, carne mechada, queso y cochinito, 'Musiquin', con cochinillo, queso, jamón serrano y roquefort, 'Chirigota', con lomo adobado, queso, jamón serrano y bacon, o 'Sonrisa', con lomo al whisky, queso y jamón serrano.

De igual modo, destacan el 'Pintao', con salchichas, queso y bacon; 'Mutante', con lomo adobado, queso y cochinito; 'Spiderman', de salami y queso, 'Central Park', con jamón york, queso y jamón serrano; 'Giralda', con carne mechada, queso y chorizo; y 'Granada y Oro', con tortilla y jamón.

Bocatas Manolo también ofrece la posibilidad de pedir su queso sin lactosa para que las personas con intolerancia puedan disfrutar de sus creaciones culinarias.

Todos estos productos con el "sabor de toda la vida" están disponible de lunes a viernes de 7.30 a 14.30 horas en su local de la calle Madre Ràfols de Sevilla capital.