La Universidad de Sevilla busca nuevos vínculos con la sociedad: "Tenemos que alinearnos con las empresas para generar empleo"

La Universidad de Sevilla tiene 70.000 estudiantes y su entrada en el mundo laboral es todo un reto tanto para la institución hispalense y para la propia sociedad sevillana y andaluza. La rectora de la US, Carmen Vargas, ha confesado que entre sus objetivos está favorecer los vínculos con las empresas de la comunidad autónoma para impulsar el papel que juega la Universidad en la sociedad.

El Correo de Andalucía celebra este jueves una nueva edición de su foro #ElCorreoPregunta con la rectora de la Universidad de Sevilla que apenas lleva dos meses en el cargo, como protagonista. El encuentro, que cuenta con el patrocinio de COX y la colaboración de la Fundación Cajasol, y ha repasado algunos de los temas fundamentales del sector universitario, desde la vivienda hasta la financiación.

"La US la tiene que conectar más con la sociedad andaluza", ha admitido Vargas Para fomentar la empleabilidad de los estudiantes, la Universidad de Sevilla cuenta con su Consejo Social, un órgano con el que conectar la Hispalense con la sociedad, que preside Mercedes León. Aun así, ha mostrado su voluntad de "trabajar en el alineamiento con las necesidades estratégicas de nuestra comunidad".

La universidad como "ascensor social"

El propio consejero de Universidad, Investigación e Innovación, José Carlos Gómez Villamandos, que ha presentado a la rectora, ha defendido la importancia de lo que les pasa a los estudiantes una vez estos terminan su carrera. "El ascensor social no es solo que nuestros estudiantes sean graduados", ha explicado el dirigente popular en la presentación de la rectora. Así, ha insistido en que hay que "cuidar la empleabilidad".

La rectora, que en el anterior mandato ocupaba el cargo de vicerrectora de internacionalización, ha señalado que la US "tiene que tener la vista puesta en esa dimensión internacional en todo lo que hace, pero no debemos olvidarnos de donde estamos". Así, ha recordado que, aunque Andalucía tiene "grandes empresas", ha "un tejido formado mayoritariamente por pequeñas y medianas empresas con necesidades de innovación".

"La empresa y a universidad son dos grandes motores que quizás trabajan a velocidades diferentes", ha lamentado la rectora de la Hispalense. Vargas ha explicado que, mientras el mundo empresarial es más "cortoplacista", para poder "ganar dinero", la institución universitaria "corre a una velocidad muy lenta". Por ello, ha abogado por "reforzar" la comunicación entre la empresa y la universidad.

Relaciones con empresas como Google

Vargas ha puntualizado que una gran parte de la Universidad hace investigación básica, "la base del conocimiento sin la que no habría investigación aplicada", y ha señalado que es necesario "trabajar mas en que la parte aplicada de la universidad encuentre una vía de comunicación más efectiva con la empresa". Aun así, ha subrayado que "hay determinados sectores, como los ingenieros, que trabajan de una manera más fluida".

Pese a los avances y las notas positivas, la rectora ha recordado que por ejemplo, no hay una oficina que ayude a los investigadores a registrar sus patentes, algo que considera básico en el desarrollo u organismos que permitan contactar universidad con empresa. "Tenemos que reforzar esa estructura, aunque ya tengamos muchas cosas", ha confesado la catedrática de Microbiología.

Con todo, la rectora ha aplaudido que la Hispalense ya trabaja con grandes empresas como Google en cátedras para desarrollar la inteligencia artificial para la sostenibilidad o la US chip, con Alter y otras empresas, para el desarrollo de microchips. Además, la Universidad cuenta con colaboraciones locales con empresas como Envisesa o la cordobesa Inda. "Tenemos que seguir avanzando", ha subrayado.