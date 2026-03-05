La Universidad de Sevilla se da un plazo de dos años para reducir los profesores sustitutos y cumplir con Europa

La rectora de la Universidad de Sevilla, Carmen Vargas, ha anunciado este jueves su voluntad de que la temporalidad entre los profesores de la Hispalense no supere el 7%. La interinidad entre los profesionales universitarios, que esta "por encima del tope de la Ley Orgánica del Sistema Universitario Español" va asociada también a peores salarios y horario, como ha confirmado la recién estrenada rectora.

El Correo de Andalucía celebra este jueves una nueva edición de su foro #ElCorreoPregunta con la rectora de la Universidad de Sevilla, Carmen Vargas, que apenas lleva dos meses en el cargo, como protagonista. El encuentro ha repasado algunos de los temas fundamentales del sector universitario, desde la empleabilidad hasta la financiación.

Entre los principales retos de la administración pública andaluza (y española en general) está la estabilización del personal. La Unión Europea ha obligado a España a reducir la interinidad en la función pública, algo que ha denunciado en múltiples ocasiones. El objetivo establecido por Bruselas es que la inestabilidad en el empleo público no supere el 8%. Sin embargo, en la Hispalense supera el 13%.

La US espera una gran jubilación de profesores

En el punto de mira están los profesores sustitutos, que Vargas ha lamentado que es el más perjudicado por el sistema. "Suplen la docencia de otros profesores que se jubilan y tiene unos sueldos que no son los que deberían ser y deberíamos luchar por sus derechos", ha explicado la rectora de la Hispalense, que ha señalado que, aunque son necesarios, trabajan en mecanismos para conseguir que se reduzcan.

Vargas se ha establecido un plazo de dos años para poder alcanzar este reto. Así, ha recordado que la US ya cuenta con un programa para financiar profesores ayudantes doctores, un puesto, "que ya se considera estable", y un plan de estabilización de los profesores asociacios. Todo, para lograr que solo el 7% de los profesores seran interinos "Si lo conseguimos en dos años sería un gran éxito", ha asegurado.

Entre los principales obstáculos para conseguir este logro está "el envejecimiento de la plantilla". Esta es una situación que preocupa en el rectorado, ya que, hay "muchos profesores" por encima de los 55 años y en los próximos cursos se van a multiplicar las jubilaciones. "Nuestra cantera de manera natural son los doctores que genera la Universidad y el talento que se pueda captar", ha indicado Vargas.

La apuesta por el teletrabajo

Entre las promesas de la candidatura de Vargas, que apenas lleva dos meses al frente de la institución universitaria, estaba la instauración del teletrabajo en algunos puestos de la Hispalense. Aunque la rectora ha reconocido que funciones como las de técnicos de mantenimiento no pueden hacerse desde casa, su equipo estudia ya en determinar qué unidades son "susceptibles" a poder teletrabajar.

"Vamos a trabajar con los sindicatos", ha desgranado la catedrática de Microbiología, que ha puntualizado que se trabaja desde un punto de vista "positivo, siempre que este sujeto a objetivo, rendimiento de cuentas". Vargas ha señalado que es una situación que el personal "demanda" y cree que "va a ser bueno" para la Universidad. Así, ha indicado que su equipo trabaja con un borrador y que tiene "carácter inmediato".