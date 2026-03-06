Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Eugenia Martínez de IrujoPrecios baños públicosPrevisión tiempoDispositivo especial preferiaEntrevista Charo PadillaSevilla-Rayo VallecanoPalomares Grand PrixReparación carreteras AndalucíaPatrullas vecinales El Cerezo
instagramlinkedin

Sevilla

Adif reforzará con casi 900.000 euros el viaducto ferroviario de la Ronda Supernorte de Sevilla tras las fuertes lluvias

Esta actuación sobre esta importante tramo que supera el arroyo Tamarguillo no interrumpirá el tráfico ferroviario de Cercanías, Media Distancia, Larga Distancia y trenes de mercancías

Viaducto del Tamarguillo en Sevilla, que será reforzado con 900.000 euros

Viaducto del Tamarguillo en Sevilla, que será reforzado con 900.000 euros / Adif

Rafa Aranda

Rafa Aranda

Sevilla

El viaducto ferroviario que cruza la Ronda Supernorte y el arroyo Tamarguillo en Sevilla será reforzado tras las fuertes lluvias y ante futuras borrascas. Adif ha adjudicado obras por 858.034 euros para la conservación de este tramo, una infraestructura clave de la línea convencional Sevilla–Cádiz. El puente, construido en hormigón, cuenta con 53 metros de longitud repartidos en cuatro vanos dentro de un tramo de doble vía electrificada, y será objeto de actuaciones destinadas a mejorar su protección frente al agua, prolongar su vida útil y garantizar el correcto funcionamiento del tráfico ferroviario.

Según ha comunicado Adif, los trabajos tienen por objeto reforzar el puente frente a filtraciones de agua, asegurando su durabilidad y prestaciones. Para ello se acometerá la impermeabilización de la plataforma, procediendo al sellado de todas las juntas del tablero que soporta las vías ferroviarias.

Asimismo, se intervendrá para optimizar el sistema de drenaje de los vanos del viaducto, se instalarán vierteaguas y se actuará sobre la zona en la que se insertan los postes de catenaria. Los trabajos se realizarán manteniendo el tráfico ferroviario en un tramo que registra numerosas circulaciones ferroviarias, tanto de viajeros como de mercancías, y que es utilizado por diferentes servicios de Cercanías, Media Distancia y Larga Distancia.

Refuerzo necesario sobre el Tamarguillo tras las fuertes lluvias

Francisco Toscano, subdelegado del Gobierno en Sevilla, ha explicado que "durante las fuertes lluvias que se registraron en la provincia de Sevilla el pasado año, el Gobierno de España hizo un análisis a través de Adif de la situación en la que se encontraba el viaducto ferroviario situado sobre la Ronda Supernorte y el arroyo del Tamarguillo. De ahí se concluyó la necesidad de realizar una actuación importante de conservación".

Por eso se adjudica casi por 900.000 euros una intervención de obras "que va a permitir preparar esta estructura ferroviaria frente a filtraciones de agua, así como garantizar su durabilidad a largo plazo".

Noticias relacionadas y más

"Hay que destacar que durante estas obras no se va a interrumpir el tráfico ferroviario en un tramo donde hay numerosas circulaciones de Cercanías, Media Distancia, Larga Distancia y trenes de mercancías. Esta actuación forma parte del compromiso del Gobierno de España por reforzar el ferrocarril y por unas infraestructuras públicas modernas, seguras y sostenibles en la provincia de Sevilla, no solo creándose nuevas infraestructuras, sino también manteniendo y conservando las ya existentes", ha analizado.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Sevilla abrirá 54 nuevos hoteles, diez de ellos de lujo: 'Podemos aguantar más turismo
  2. Así serán las torres de diez plantas junto a Jardines de Hércules en Sevilla: aprobada su construcción de forma definitiva
  3. La Junta abre la puerta a una mayor ampliación de la línea 2 por el Aljarafe y estudiará las propuestas de los alcaldes
  4. El precio de conmemorar el quinto centenario de Carlos V e Isabel de Portugal en Sevilla: sólo el desfile del 28F costó 185.000 euros
  5. Dos Hermanas vuelve a sacar a subasta la fallida Ciudad de la Energía más de 15 años después por cuatro millones de euros
  6. El Ayuntamiento de Sevilla incorporará a menores infractores en libertad vigilada y semilibertad para que realicen tareas en servicios municipales
  7. El Ayuntamiento avisa por escrito a los titulares de casetas de la Feria: son responsables de la seguridad laboral en el montaje
  8. Confirmado el cierre del instituto Híspalis: la Junta de Andalucía no abre la escolarización de 1º de Secundaria y Cursos Formativos

El Hospital Quirónsalud Sagrado Corazón impulsa el deporte entre mujeres supervivientes de cáncer de mama junto a BCS Sevilla

El Hospital Quirónsalud Sagrado Corazón impulsa el deporte entre mujeres supervivientes de cáncer de mama junto a BCS Sevilla

Morante y Espartaco tendrán sus calle en la Feria de Sevilla 2027

Morante y Espartaco tendrán sus calle en la Feria de Sevilla 2027

Adif reforzará con casi 900.000 euros el viaducto ferroviario de la Ronda Supernorte de Sevilla tras las fuertes lluvias

Adif reforzará con casi 900.000 euros el viaducto ferroviario de la Ronda Supernorte de Sevilla tras las fuertes lluvias

Los del Río se enfrentan a Trump por el uso de 'Macarena' en la guerra de Irán: "No se creó para matarle la vida al mundo"

Los del Río se enfrentan a Trump por el uso de 'Macarena' en la guerra de Irán: "No se creó para matarle la vida al mundo"

Detenido el líder de una organización que cometió 31 robos en viviendas del Aljarafe

Detenido el líder de una organización que cometió 31 robos en viviendas del Aljarafe

El restaurante favorito de los famosos está en este municipio de Sevilla: se han podido ver por allí a Keanu Reeves, Carlos Sobera y Tamara Gorro

El restaurante favorito de los famosos está en este municipio de Sevilla: se han podido ver por allí a Keanu Reeves, Carlos Sobera y Tamara Gorro

Palomares del Río busca capitán y valientes para el Grand Prix 2026: cómo inscribirse antes del 9 de marzo

Palomares del Río busca capitán y valientes para el Grand Prix 2026: cómo inscribirse antes del 9 de marzo

El incendio en el cuarto de contadores de un edificio en Los Remedios provoca el desalojo de vecinos

El incendio en el cuarto de contadores de un edificio en Los Remedios provoca el desalojo de vecinos
Tracking Pixel Contents