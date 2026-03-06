Adif reforzará con casi 900.000 euros el viaducto ferroviario de la Ronda Supernorte de Sevilla tras las fuertes lluvias

El viaducto ferroviario que cruza la Ronda Supernorte y el arroyo Tamarguillo en Sevilla será reforzado tras las fuertes lluvias y ante futuras borrascas. Adif ha adjudicado obras por 858.034 euros para la conservación de este tramo, una infraestructura clave de la línea convencional Sevilla–Cádiz. El puente, construido en hormigón, cuenta con 53 metros de longitud repartidos en cuatro vanos dentro de un tramo de doble vía electrificada, y será objeto de actuaciones destinadas a mejorar su protección frente al agua, prolongar su vida útil y garantizar el correcto funcionamiento del tráfico ferroviario.

Según ha comunicado Adif, los trabajos tienen por objeto reforzar el puente frente a filtraciones de agua, asegurando su durabilidad y prestaciones. Para ello se acometerá la impermeabilización de la plataforma, procediendo al sellado de todas las juntas del tablero que soporta las vías ferroviarias.

Asimismo, se intervendrá para optimizar el sistema de drenaje de los vanos del viaducto, se instalarán vierteaguas y se actuará sobre la zona en la que se insertan los postes de catenaria. Los trabajos se realizarán manteniendo el tráfico ferroviario en un tramo que registra numerosas circulaciones ferroviarias, tanto de viajeros como de mercancías, y que es utilizado por diferentes servicios de Cercanías, Media Distancia y Larga Distancia.

Refuerzo necesario sobre el Tamarguillo tras las fuertes lluvias

Francisco Toscano, subdelegado del Gobierno en Sevilla, ha explicado que "durante las fuertes lluvias que se registraron en la provincia de Sevilla el pasado año, el Gobierno de España hizo un análisis a través de Adif de la situación en la que se encontraba el viaducto ferroviario situado sobre la Ronda Supernorte y el arroyo del Tamarguillo. De ahí se concluyó la necesidad de realizar una actuación importante de conservación".

Por eso se adjudica casi por 900.000 euros una intervención de obras "que va a permitir preparar esta estructura ferroviaria frente a filtraciones de agua, así como garantizar su durabilidad a largo plazo".

"Hay que destacar que durante estas obras no se va a interrumpir el tráfico ferroviario en un tramo donde hay numerosas circulaciones de Cercanías, Media Distancia, Larga Distancia y trenes de mercancías. Esta actuación forma parte del compromiso del Gobierno de España por reforzar el ferrocarril y por unas infraestructuras públicas modernas, seguras y sostenibles en la provincia de Sevilla, no solo creándose nuevas infraestructuras, sino también manteniendo y conservando las ya existentes", ha analizado.