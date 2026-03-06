CCOO reclama un alza salarial del 9% para la plantilla de Airbus en 2026 y 2027: no descarta movilizaciones si no hay acuerdo

Airbus se encuentra en pleno proceso de negociación sobre la subida salarial de la plantilla para el presente ejercicio y el que viene. CCOO ha anunciado que su propuesta asciende al 9% acumulado para los años 2026-2027, ya que entiende que así "se da tranquilidad y se puede garantizar el poder adquisitivo" de los trabajadores.

"Desde CCOO estamos defendiendo una revisión salarial coherente y justa para Airbus para 2026-2027, en relación a la situación de crecimiento y a los sólidos resultados financieros de la compañía en 2025", ha subrayado el secretario general Interempresas de CCOO Airbus, Alfonso Mora. Por su parte, la empresa ha preferido no hacer comentarios al encontrarse en pleno proceso de negociación.

Mora ha destacado que "la fuerte demanda de aeronaves y también el impulso del sector de Defensa garantiza una etapa de crecimiento que se ha reflejado en el incremento de los beneficios".

Calendario de protestas

Esta negociación afecta de manera a los empleados andaluces, tanto a los ubicados en las plantas de Tablada y San Pablo en Sevilla -que suman unos 3.000- como a los de El Puerto de Santa María en Cádiz -alrededor de 700-. De hecho, desde el sindicato no descartan impulsar un calendario de movilizaciones para desbloquear la negociación.

"Esta propuesta, además de trasladarse a la dirección, la hemos compartido con la plantilla, recabando el apoyo también de la mayoría sindical y es la que estamos defendiendo en la mesa de negociación. Entendemos que tiene que haber un acuerdo coherente, responsable por Airbus, que también ha recibido una importante cantidad de financiación en forma de contrato por parte del Gobierno español y que estas inversiones públicas tienen que retornar en carga de trabajo, en empleo estable, pero también en mejoras salariales y en mejoras laborales", ha señalado a este periódico Mora.

En cualquier caso, ha asegurado tener "toda la voluntad de la comisión laboral para avanzar constructivamente hacia un buen acuerdo, hacia un acuerdo equilibrado, pero ante la posible negativa de la dirección la próxima semana, no descartaríamos acudir a un calendario de movilizaciones".

Beneficios de Airbus

CCOO se escuda en los beneficios obtenidos por la compañía en 2025 para hacer esta petición. De este modo, ha recordado que obtuvo un beneficio neto de 5.221 millones de euros, un 23% superior al ejercicio anterior.

"La compañía ha alcanzado una cartera de pedidos récord en todas sus divisiones y mantiene sólidas perspectivas de crecimiento financiero e industrial a medio y largo plazo, consolidándose como uno de los referentes mundiales del sector aeroespacial", ha recordado el sindicato.

En este sentido, en un comunicado, CCOO ha defendido que, "en un entorno de fuerte competencia por el talento técnico y altamente cualificado, una revisión salarial que no reconozca adecuadamente el esfuerzo colectivo podría afectar tanto a la motivación interna como a la capacidad de atracción y retención de profesionales clave".