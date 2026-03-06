La preferia de Sevilla coincidirá con la final de Copa del Rey: el Ayuntamiento estudia un dispositivo especial y baraja limitar el acceso a las aficiones

El fin de semana del 17 al 19 de abril concentrará en Sevilla la preferia y la final de la Copa del Rey de fútbol que disputarán Atlético de Madrid y Real Sociedad. Este encuentro se iba a disputar inicialmente el 25 de abril, pero coincidía con el fin de semana de Feria, por eso se adelantó siete días, a las 21.00 horas del 18 de abril. Por tanto, la ciudad estará repleta de aficionados tentados de acudir al Real de Los Remedios, no muy lejano al estadio La Cartuja, a una preferia que habitualmente presenta un panorama de socios de casetas celebrando sus reuniones privadas con sus familiares y conocidos mientras finalizan los últimos trabajos de montaje.

"Es algo en lo que vamos a trabajar, claro", explica Manuel Alés, delegado de Fiestas Mayores, en una entrevista con El Correo de Andalucía. "Si hay que montar algún dispositivo especial para que las aficiones no se trasladen hasta allí o se trasladen de una manera ordenada y mínima, o incluso no se le permita el acceso, pues trabajaremos en ello", adelanta el concejal del PP.

El riesgo está ahí. Es la zona en la que más gente se suele reunir ese fin de semana, las calles del recinto ferial ya se llenan de sevillanos. Por eso el Ayuntamiento de Sevilla suele movilizar un dispositivo básico para garantizar la seguridad, la limpieza o el acceso a electricidad, que no quedará regulado ni formará parte de la propia ordenanza de la Feria, que está ultimándose y se presentará pronto al pleno para su aprobación.

"La preferia no es Feria, y la ordenanza de la Feria regula la Feria. No regula todo lo que no es Feria. Yo no sé si me explico con claridad", razona Alés. "La normativa bajo la que la preferia está regulada es la que se regula durante todo el año. Es decir, la ordenanza de ruido, la ordenanza de seguridad, de limpieza, y todo lo que durante el año está vigente. Hasta que no comienza la Feria el lunes, no hay ordenanza de Feria aplicable. Si nosotros introdujéramos en la ordenanza de la Feria la preferia, estaríamos convirtiendo en Feria lo que no es", desarrolla.

El delegado de Fiestas Mayores insiste en dejar claro que no serán "servicios mínimos" ni estará relacionado con un "dispositivo de Feria que está hecho para la Feria". Así lo justifica: "¿Hay Policía Local en los días previos a la Feria que son días de montaje? Sí. ¿Hay limpieza los días previos a la Feria? Sí ¿Hay seguridad? Sí. ¿Hay controles incluso mayores? ¿Por qué? Porque ahí está Bomberos de una manera mucho más especial, está Emasesa de una manera mucho más especial, porque son días de montaje y, por lo tanto, son días de mucho riesgo".

Según Alés, "la mayoría de los incendios que se producen en la Feria se producen en la preferia. Por lo tanto, las medidas de seguridad son muy altas. No estamos hablando de servicios mínimos. Estamos hablando de que en la Feria hay un dispositivo extraordinario. Y lo que hay en los días previos a la Feria es un servicio acorde a lo que allí está ocurriendo, que es un montaje".

Fecha de la Feria de Sevilla y la final de la Copa del Rey

Tanto la Feria de Sevilla como la final de la Copa del Rey serán en las mismas fechas en la capital hispalense. Este 2026 se decidió que la Feria tenga lugar del martes 21 al domingo 26 de abril, celebrando el lunes 20 la tradicional Noche del Pescaíto. Esta fecha se calcula teniendo en cuenta que la Feria de Sevilla siempre se celebra dos semanas después de la Semana Santa. Por lo tanto, si la Semana Santa de 2026 está prevista del 29 de marzo al 5 de abril, el Real se llenará de luces y alegría a partir del 20 de abril.

En cuanto a la final de la Copa del Rey, el estadio La Cartuja volverá a acoger este partido este año, hasta 2028. Esta semana se ha confirmado que serán Atlético de Madrid y Real Sociedad los dos contendientes, a diferencia del Real Madrid - Barcelona de 2025. El encuentro se disputará el sábado 18 de abril a las 21.00 horas, para lo cual ya se está gestionando la reserva de entradas y de hoteles.