Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Eugenia Martínez de IrujoPrecios baños públicosPrevisión tiempoDispositivo especial preferiaEntrevista Charo PadillaSevilla-Rayo VallecanoPalomares Grand PrixReparación carreteras AndalucíaPatrullas vecinales El Cerezo
instagramlinkedin

Sucesos

Detenido el líder de una organización que cometió 31 robos en viviendas del Aljarafe

La operación de la Guardia Civil, iniciada en octubre de 2025, ha permitido identificar a los cinco integrantes de la red, que accedían a las viviendas forzando accesos para sustraer objetos de valor

Vídeo | Operación de la Guardia Civil contra un grupo criminal dedicado al robo de viviendas en el Aljarafe

Vídeo | Operación de la Guardia Civil contra un grupo criminal dedicado al robo de viviendas en el Aljarafe

Operación de la Guardia Civil contra un grupo criminal dedicado al robo de viviendas en el Aljarafe / Guardia Civil

El Correo

El Correo

La Guardia Civil ha detenido al líder de una organización criminal especializada en robos con fuerza en viviendas habitadas en distintas localidades del Aljarafe sevillano. La operación, iniciada en octubre de 2025 tras detectarse un aumento de delitos contra el patrimonio en varias urbanizaciones, ha permitido esclarecer hasta el momento 31 robos cometidos en las provincias de Sevilla y Huelva.

Las investigaciones se pusieron en marcha después de que se registrara un incremento significativo de asaltos en viviendas de Sanlúcar la Mayor, Espartinas, Benacazón, Olivares y Villanueva del Ariscal. Los agentes identificaron a un grupo con una estructura jerarquizada, en la que uno de los integrantes se encargaba de la logística —como el alquiler de vehículos y el doblado de placas de matrícula— mientras el resto ejecutaba los robos.

Según la investigación, los autores accedían a las parcelas escalando muros o cortando vallados perimetrales. Una vez dentro de las viviendas, forzaban accesos secundarios para sustraer dinero, joyas, armas de caza y objetos de gran valor, que posteriormente introducían en el mercado ilícito.

Imágenes de uno de los robos perpetrado en una vivienda

Imágenes de uno de los robos perpetrado en una vivienda / Guardia Civil

El grupo volvió a actuar el 23 de febrero en el municipio sevillano de El Castillo de las Guardas, donde cuatro individuos asaltaron un cortijo utilizando el método conocido como policía full, identificándose falsamente como miembros de la Guardia Civil. Durante el asalto amenazaron al morador y sustrajeron efectivo y diversos objetos de valor.

Apenas 24 horas después, los implicados perpetraron un nuevo robo en una hacienda de Sanlúcar la Mayor, donde fueron sorprendidos por el propietario. Durante la huida, la Guardia Civil desplegó un dispositivo de cierre que fue rebasado por los sospechosos, que embistieron de forma violenta un vehículo oficial, causando lesiones leves a un guardia civil y daños en varios vehículos civiles antes de escapar por caminos rurales.

La investigación ha permitido identificar plenamente a cinco integrantes de la organización. Hasta el momento ha sido detenido el líder de la red, que ya ha sido puesto a disposición de la titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Sanlúcar la Mayor, quien ha decretado su ingreso inmediato en prisión.

Noticias relacionadas y más

Sobre los otros cuatro miembros identificados pesan actualmente órdenes de detención activas para su localización y puesta a disposición judicial. La operación continúa abierta y está siendo desarrollada por la Compañía de la Guardia Civil de Sanlúcar la Mayor.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Sevilla abrirá 54 nuevos hoteles, diez de ellos de lujo: 'Podemos aguantar más turismo
  2. Así serán las torres de diez plantas junto a Jardines de Hércules en Sevilla: aprobada su construcción de forma definitiva
  3. La Junta abre la puerta a una mayor ampliación de la línea 2 por el Aljarafe y estudiará las propuestas de los alcaldes
  4. El precio de conmemorar el quinto centenario de Carlos V e Isabel de Portugal en Sevilla: sólo el desfile del 28F costó 185.000 euros
  5. Dos Hermanas vuelve a sacar a subasta la fallida Ciudad de la Energía más de 15 años después por cuatro millones de euros
  6. El Ayuntamiento de Sevilla incorporará a menores infractores en libertad vigilada y semilibertad para que realicen tareas en servicios municipales
  7. El Ayuntamiento avisa por escrito a los titulares de casetas de la Feria: son responsables de la seguridad laboral en el montaje
  8. Confirmado el cierre del instituto Híspalis: la Junta de Andalucía no abre la escolarización de 1º de Secundaria y Cursos Formativos

El Hospital Quirónsalud Sagrado Corazón impulsa el deporte entre mujeres supervivientes de cáncer de mama junto a BCS Sevilla

El Hospital Quirónsalud Sagrado Corazón impulsa el deporte entre mujeres supervivientes de cáncer de mama junto a BCS Sevilla

Morante y Espartaco tendrán sus calle en la Feria de Sevilla 2027

Morante y Espartaco tendrán sus calle en la Feria de Sevilla 2027

Adif reforzará con casi 900.000 euros el viaducto ferroviario de la Ronda Supernorte de Sevilla tras las fuertes lluvias

Adif reforzará con casi 900.000 euros el viaducto ferroviario de la Ronda Supernorte de Sevilla tras las fuertes lluvias

Los del Río se enfrentan a Trump por el uso de 'Macarena' en la guerra de Irán: "No se creó para matarle la vida al mundo"

Los del Río se enfrentan a Trump por el uso de 'Macarena' en la guerra de Irán: "No se creó para matarle la vida al mundo"

Detenido el líder de una organización que cometió 31 robos en viviendas del Aljarafe

Detenido el líder de una organización que cometió 31 robos en viviendas del Aljarafe

El restaurante favorito de los famosos está en este municipio de Sevilla: se han podido ver por allí a Keanu Reeves, Carlos Sobera y Tamara Gorro

El restaurante favorito de los famosos está en este municipio de Sevilla: se han podido ver por allí a Keanu Reeves, Carlos Sobera y Tamara Gorro

Palomares del Río busca capitán y valientes para el Grand Prix 2026: cómo inscribirse antes del 9 de marzo

Palomares del Río busca capitán y valientes para el Grand Prix 2026: cómo inscribirse antes del 9 de marzo

El incendio en el cuarto de contadores de un edificio en Los Remedios provoca el desalojo de vecinos

El incendio en el cuarto de contadores de un edificio en Los Remedios provoca el desalojo de vecinos
Tracking Pixel Contents