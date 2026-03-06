Detenido el líder de una organización que cometió 31 robos en viviendas del Aljarafe

La Guardia Civil ha detenido al líder de una organización criminal especializada en robos con fuerza en viviendas habitadas en distintas localidades del Aljarafe sevillano. La operación, iniciada en octubre de 2025 tras detectarse un aumento de delitos contra el patrimonio en varias urbanizaciones, ha permitido esclarecer hasta el momento 31 robos cometidos en las provincias de Sevilla y Huelva.

Las investigaciones se pusieron en marcha después de que se registrara un incremento significativo de asaltos en viviendas de Sanlúcar la Mayor, Espartinas, Benacazón, Olivares y Villanueva del Ariscal. Los agentes identificaron a un grupo con una estructura jerarquizada, en la que uno de los integrantes se encargaba de la logística —como el alquiler de vehículos y el doblado de placas de matrícula— mientras el resto ejecutaba los robos.

Según la investigación, los autores accedían a las parcelas escalando muros o cortando vallados perimetrales. Una vez dentro de las viviendas, forzaban accesos secundarios para sustraer dinero, joyas, armas de caza y objetos de gran valor, que posteriormente introducían en el mercado ilícito.

Imágenes de uno de los robos perpetrado en una vivienda / Guardia Civil

El grupo volvió a actuar el 23 de febrero en el municipio sevillano de El Castillo de las Guardas, donde cuatro individuos asaltaron un cortijo utilizando el método conocido como policía full, identificándose falsamente como miembros de la Guardia Civil. Durante el asalto amenazaron al morador y sustrajeron efectivo y diversos objetos de valor.

Apenas 24 horas después, los implicados perpetraron un nuevo robo en una hacienda de Sanlúcar la Mayor, donde fueron sorprendidos por el propietario. Durante la huida, la Guardia Civil desplegó un dispositivo de cierre que fue rebasado por los sospechosos, que embistieron de forma violenta un vehículo oficial, causando lesiones leves a un guardia civil y daños en varios vehículos civiles antes de escapar por caminos rurales.

La investigación ha permitido identificar plenamente a cinco integrantes de la organización. Hasta el momento ha sido detenido el líder de la red, que ya ha sido puesto a disposición de la titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Sanlúcar la Mayor, quien ha decretado su ingreso inmediato en prisión.

Sobre los otros cuatro miembros identificados pesan actualmente órdenes de detención activas para su localización y puesta a disposición judicial. La operación continúa abierta y está siendo desarrollada por la Compañía de la Guardia Civil de Sanlúcar la Mayor.