El feminismo toma las calles de Sevilla por el 8M: horarios y recorridos de las manifestaciones convocadas

Una vez más, el color morado inundará las calles de Sevilla. Este 8M, el Día Internacional de la Mujer, la ciudad volverá a latir al ritmo de miles de voces que se niegan al silencio, que salen a la calle a reclamar lo que siempre debió ser suyo: igualdad, justicia y dignidad.

El viernes 6 de marzo comienza la agenda reivindicativa con la huelga estudiantil feminista convocada por el Sindicato de Estudiantes y la plataforma Libres y Combativas, que llamó a la concentración a las 12:00 horas en la Plaza Nueva para movilizarse "contra la violencia machista, plantar cara a la extrema derecha y exigir medidas reales al gobierno", según recogen en sus perfiles de redes sociales.

Al día siguiente, el sábado 7 de marzo a las 12:00 horas, tendrá lugar la concentración organizada por la Asamblea Feminista Unitaria que integra a más de 40 organizaciones frente a la Plaza Virgen de los Reyes, bajo el lema: Este es mi cuerpo, hasta que la dignidad se haga costumbre.

Una ciudad, una causa

El domingo 8 de marzo, la manifestación de la Asamblea Feminista Unitaria partirá a las 12:00 horas desde la Torre Pelli, recorrerá el Puente del Cachorro y el Paseo Colón hasta llegar al Palacio de San Telmo. La organización reafirma su rechazo al auge del fascismo y el machismo, además de visibilizar las violencias que siguen afectando a mujeres y personas LGTBIQ+

A la misma hora, el Movimiento Feminista de Sevilla, integrado por más de 30 colectivos, saldrá desde la Plaza Nueva con destino a la Alameda de Hércules, a la altura del Centro Cívico Las Sirenas. Bajo el lema: Atacan nuestros derechos, las mujeres respondemos, su llamamiento recoge demandas como la paridad real, la igualdad salarial, una sanidad pública feminista, el derecho al aborto fuera del código penal, la abolición de la prostitución o una educación laica y coeducativa.

Sevilla sale a la calle con un mensaje claro aunque dos manifestaciones: mientras persistan desigualdades, violencia machista y fascismo, el movimiento feminista responderá con más fuerza.