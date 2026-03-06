Crece la tensión por los gorrillas de El Cerezo mientras Ayuntamiento y Gobierno se cruzan reproches: "Queremos más policías en el barrio"

"No puedes aparcar aquí. Te hemos dicho que te vayas ya muchas veces". La conversación telefónica con Marga Torres, portavoz de la plataforma SOS El Cerezo Sevilla, arranca así, con interrupciones. La causa es la misma que ha llevado a esta mujer y otros tantos vecinos a movilizarse en patrulla cada noche: la presencia de gorrillas. "Han tomado la bolsa de aparcamientos por su propia cuenta, y si no les das dinero te rayan el coche, te amenazan, te insultan o te parten el cristal. Estamos en una situación límite". Un problema que, tras varios días, ha derivado en un cruce de reproches entre Ayuntamiento y Gobierno central. O lo que es lo mismo: Policía Local y Nacional.

"No terminan de venir las autoridades ni de irse los gorrillas. Estamos cansados", asegura Torres. El pasado lunes, medio centenar de vecinos salieron en batida por primera vez "para expulsar a los aparcacoches de manera pacífica, sin violencia", según esta representante de SOS El Cerezo Sevilla. Desde entonces, todos los días se reúnen cerca de 100 residentes por su cuenta: "Los echamos de buena manera. Les decimos: 'No puedes estar aquí, te tienes que ir'. Si aquí no hay autoridades, ¿qué hacemos?".

Tras estas primeras jornadas de ronda "se ha aminorado el problema", asegura Marga Torres. "En esta zona antes no se podía estar: desde por la mañana te levantaban los gritos, se peleaban entre ellos y te amedrentaban", describe esta vecina de una barriada perteneciente al distrito Macarena. "Yo he llegado a ver en la plaza Playa de Punta Umbría hasta cuatro gorrillas. Hoy ya no hay ni uno. Por eso hay que enfrentarse a ellos, aun con el temor de que te puedan hacer algo".

Policía Local y Nacional, Ayuntamiento y Gobierno

Desde esta plataforma vecinal apuntan que han avisado multitud de veces a Policía Nacional y Local y al propio Ayuntamiento de Sevilla por un problema "que existe desde hace tiempo", aunque "se ha agravado desde la pandemia". "Estamos muy hartos de esta situación. Necesitamos soluciones: desde limpieza a más vigilancia policial durante las 24 horas", destaca una de sus integrantes.

El concejal socialista Nacho González ha señalado este jueves que esto evidencia "la falta de respuesta del Ayuntamiento a problemas de convivencia que se vienen denunciando desde hace tiempo y que están generando un problema grave de seguridad en los barrios". "No nos gusta nada ver a la ciudadanía en la calle exigiendo que los servicios públicos funcionen o, peor aún, supliendo la falta de funcionamiento de esos servicios", ha afirmado González.

"Desde el Ayuntamiento no podemos, no debemos y no pretendemos suplir las funciones de la Policía Nacional. Por eso pedimos al PSOE municipal que reclame seguridad para los sevillanos ante el Ejecutivo de Pedro Sánchez", ha respondido al respecto el portavoz del Gobierno local, Juan Bueno. "Hemos impulsado la Unidad de Intervención para la Policía Local como una medida más para reforzar la falta de seguridad que tiene nuestra ciudad provocada por la falta de efectivos de la Nacional", ha insistido Bueno.

Patrulla ciudadana en la barriada El Cerezo. / SOS EL CEREZO SEVILLA

"Ha habido, hay y habrá agentes en El Cerezo"

En la Subdelegación del Gobierno en Sevilla defienden que "ha habido, hay y va a seguir habiendo efectivos de la Policía Nacional en la barriada de El Cerezo, ya que se trata de una zona de atención preferente". "Además, en este enclave del distrito Macarena se han realizado muchas operaciones policiales", apuntan fuentes oficiales de esta institución. Pero también advierten de que "muchos de los problemas que denuncian los vecinos no son competencia de Policía Nacional".

Las responsabilidades para intervenir en estos casos son algo difusas a priori: la Policía Local se encarga de controlar el tráfico dentro de una ciudad. De ahí que si alguien se apropia de aparcamientos públicos, los agentes de este Cuerpo puedan actuar. La Policía Nacional, por su parte, garantiza la seguridad ciudadana en el marco del ámbito penal. Es decir: si se producen amenazas, incidentes violentos o cualquier otro posible delito de este tipo.

Este jueves, los vecinos de El Cerezo han vuelto a patrullar las calles cada noche por su cuenta, ajenos a las fuerzas y cuerpos de seguridad. "Somos currantes, vecinos y comerciantes de muchas nacionalidades que viven en este barrio. Somos gente buena cansada de gente mala", resume Marga Torres. Y avisa: "Si las autoridades no reaccionan, llevaremos a cabo acciones reivindicativas sin violencia. Esto no se puede quedar en un boom mediático".