El incendio en el cuarto de contadores de un edificio en Los Remedios provoca el desalojo de vecinos

Un incendio declarado en el cuarto de contadores de un bloque de viviendas de la calle Virgen de la Antigua, en el barrio sevillano de Los Remedios, provocó en la noche de este jueves el desalojo espontáneo de varios vecinos debido a la gran acumulación de humo en el inmueble. El suceso se produjo sobre las 21.50 horas, cuando se recibió el aviso a los servicios de emergencias, según ha dado a conocer Emergencias Sevilla.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de Bomberos y de la Policía Local, que trabajaron para sofocar las llamas originadas en el cuarto de contadores del edificio. A su llegada, comprobaron que varios residentes habían abandonado el bloque por iniciativa propia ante la presencia de humo en las zonas comunes.

El incendio se ha originado en un edificio de la calle Virgen de la Antigua, en Los Remedios / Emergencias Sevilla

Tras extinguir el incendio, los bomberos revisaron las diferentes plantas del edificio para comprobar el estado del resto de viviendas y proceder a la ventilación de las zonas comunes.

Como consecuencia del incidente, una mujer de edad avanzada resultó afectada por inhalación de humo. La anciana fue atendida en la calle por los servicios sanitarios, aunque no fue necesario su traslado a un centro hospitalario. No se han registrado más víctimas.