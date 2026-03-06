Sucesos
El incendio en el cuarto de contadores de un edificio en Los Remedios provoca el desalojo de vecinos
Una mujer mayor fue atendida por inhalación de humo tras el incendio, aunque no requirió traslado hospitalario
A. R. C.
Un incendio declarado en el cuarto de contadores de un bloque de viviendas de la calle Virgen de la Antigua, en el barrio sevillano de Los Remedios, provocó en la noche de este jueves el desalojo espontáneo de varios vecinos debido a la gran acumulación de humo en el inmueble. El suceso se produjo sobre las 21.50 horas, cuando se recibió el aviso a los servicios de emergencias, según ha dado a conocer Emergencias Sevilla.
Hasta el lugar se desplazaron efectivos de Bomberos y de la Policía Local, que trabajaron para sofocar las llamas originadas en el cuarto de contadores del edificio. A su llegada, comprobaron que varios residentes habían abandonado el bloque por iniciativa propia ante la presencia de humo en las zonas comunes.
Tras extinguir el incendio, los bomberos revisaron las diferentes plantas del edificio para comprobar el estado del resto de viviendas y proceder a la ventilación de las zonas comunes.
Como consecuencia del incidente, una mujer de edad avanzada resultó afectada por inhalación de humo. La anciana fue atendida en la calle por los servicios sanitarios, aunque no fue necesario su traslado a un centro hospitalario. No se han registrado más víctimas.
- Sevilla abrirá 54 nuevos hoteles, diez de ellos de lujo: 'Podemos aguantar más turismo
- Así serán las torres de diez plantas junto a Jardines de Hércules en Sevilla: aprobada su construcción de forma definitiva
- La Junta abre la puerta a una mayor ampliación de la línea 2 por el Aljarafe y estudiará las propuestas de los alcaldes
- El precio de conmemorar el quinto centenario de Carlos V e Isabel de Portugal en Sevilla: sólo el desfile del 28F costó 185.000 euros
- Dos Hermanas vuelve a sacar a subasta la fallida Ciudad de la Energía más de 15 años después por cuatro millones de euros
- El Ayuntamiento de Sevilla incorporará a menores infractores en libertad vigilada y semilibertad para que realicen tareas en servicios municipales
- El Ayuntamiento avisa por escrito a los titulares de casetas de la Feria: son responsables de la seguridad laboral en el montaje
- Confirmado el cierre del instituto Híspalis: la Junta de Andalucía no abre la escolarización de 1º de Secundaria y Cursos Formativos