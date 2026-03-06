José Luis Sanz propone que Morante y Espartaco den nombre a las nuevas calles de la Feria de Sevilla: "Son dos símbolos vivos de la historia de la tauromaquia"

Morante de la Puebla y Espartaco tendrán sus calles en el Real de la Feria en 2027. Lo que venía siendo una rumorología desde el pasado año al conocerse la ampliación de la Feria, todo apunta a que se hará realidad en la próxima edición.

El alcalde de la ciudad, José Luis Sanz, ha expresado que ambos toreros darán nombre a dos nuevas calles del Real en la ampliación prevista para la edición de 2027, tal y como confirmó en el programa ‘Silla de Enea’ de 7TV, donde se informó de la intención del Ayuntamiento de incorporar nuevos nombres vinculados a la historia del toreo sevillano al callejero del recinto ferial.

Posteriormente, el propio alcalde lo confirmó a través de sus redes sociales, donde destacó el peso de ambos toreros en la historia de la tauromaquia. “Espartaco y Morante de la Puebla son dos símbolos vivos de la historia de la tauromaquia en Sevilla. Emblemas que formarán parte del callejero de la Feria de Abril en la próxima ampliación del Real”, señaló Sanz.

Espartaco y Morante, Premios de Tauromaquia en Sevilla

La decisión llega además en un momento de reconocimiento para ambos diestros, ya que Espartaco y Morante han sido galardonados con el Premio de Tauromaquia en Sevilla, reforzando su condición de referentes del toreo vinculados a la ciudad. El de Espartinas lo recibió en enero de 2024 tras una trayectoria llena de éxitos y su papel fundamental por la historia del toreo. En cambio, el torero cigarrero aún no ha podido recoger el reconocimiento por motivos de agenda.

Además de estos dos nombres, el Ayuntamiento estudia incorporar otros toreros al callejero del recinto ferial, entre ellos Emilio Muñoz, según ha reconocido el propio alcalde. Con esta ampliación del Real, Sevilla continúa ampliando un callejero que rinde homenaje a las grandes figuras del toreo que han marcado la historia de la Maestranza y de la tauromaquia sevillana.