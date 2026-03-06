Las lluvias retrasan las obras de la avenida de la Constitución: el tramo hasta Plaza Nueva se retomará tras Semana Santa

Las obras de la avenida de la Constitución no llegan a tiempo para la Semana Santa. Estos trabajos, con dos meses de plazo de ejecución, empezaron a mediados de enero y debían terminar a mediados de marzo, pero el Ayuntamiento de Sevilla ha decidido pararlos porque se iban a solapar con el inicio del montaje de los palcos de la Carrera Oficial. Esta intervención contemplaba la renovación del pavimento entrevías, en el tramo comprendido entre el Archivo de Indias y la Plaza Nueva, pero finalmente se han detenido en la Catedral. Será después de Semana Santa cuando se retome la obra y se finalice la actuación, según confirman fuentes municipales a El Correo de Andalucía.

La previsión era poder ejecutar la intervención en estos dos primeros meses del año, pero las fuertes lluvias de enero y febrero han retrasado los trabajos no solo en la avenida de la Constitución, también en Pagés del Corro, Méndez Núñez o las Setas de la Encarnación. Si bien en otras actuaciones se está pudiendo avanzar a contrarreloj ahora que ha habido un tramo de mejor tiempo, en este caso se aproximaba el montaje de los palcos, lo cual complicaba compatibilizar ambas cosas.

Pavimento de la Avenida de la Constitución durante las lluvias, una vez paradas las obras / El Correo

El Gobierno de Sanz ha optado por ejecutar la obra en dos tramos, de manera que la colocación del adoquinado ha quedado a la mitad. "Cuando se empezó la obra, en circunstancias normales se habría terminado. Las lluvias obligan a tomar decisiones, un plan B, para que las cofradías puedan pasar por allí. No es un lugar donde podamos dar alternativas. No es necesario asumir riesgos. Cuando pase la Semana Santa se continuará. Es algo lógico que ha pasado y seguirá pasando. El plan B pasa por no ejecutarla en plazo y reanudarla después de Semana santa", explicaba este jueves el delegado de Fiestas Mayores, Manuel Alés, en Radio Sevilla (Cadena SER).

"Hemos estado trabajando a contrarreloj, porque las lluvias nos han cambiado un poco el calendario de obras. Pero se ha hecho el trabajo lo suficientemente rápido y eficaz como para poder retranquear esos cajones de obra", valoraba Alés en una entrevista con El Correo de Andalucía. "Una cosa es que no afecte en nada y otra cosa es que sea igual con obra que sin obra. La obra va a estar, pero los cajones de obra se van a suavizar para que el tránsito de las cofradías sea normal. Siempre hemos convivido con obras. Las cofradías siempre han pasado al lado de andamios y al lado de cajones de obra", añadía al respecto sobre cómo afectarán los trabajos en otras ubicaciones al paso de las hermandades.

Estado actual de la avenida de la Constitución tras detener las obras de mejora del pavimento. / Álvaro García-Arévalo

Las obras en la avenida de la Constitución

Una de las grandes obras que se están haciendo en el centro de Sevilla afecta a la avenida de la Constitución. El pasado 14 de enero comenzaron las obras de mejora del pavimento para sustituir las actuales losetas por adoquines. El propio delegado de Urbanismo, Juan de la Rosa, destacó que de cara a la pasada Semana Santa se hicieron obras de emergencia para arreglar provisionalmente losetas levantadas y en mal estado aplicando asfalto.

Esta intervención busca unificar el suelo, mejorar la imagen urbana y reforzar la seguridad para peatones y usuarios en una de las arterias más transitadas del centro histórico. El diseño contempla adoquines de granito gris, dispuestos en grandes cuadros y enmarcados con doble encintado de granito rosa Monforte, una solución que respeta el entorno monumental y replica lo realizado en áreas próximas como la plaza Virgen de los Reyes.

De hecho, el pasado mes de agosto, la Gerencia de Urbanismo ejecutó un primer tramo de adoquinado en el entorno del Sagrario de la Catedral, como experiencia previa para comprobar su comportamiento antes de acometer la actuación completa entre las vías del Metrocentro.

Mientras avanzan las obras, la parada del Metrocentro de Plaza Nueva permanece anulada. La última parada operativa se sitúa en el Archivo de Indias, una medida que se mantendrá durante la ejecución de esta fase y que se alargará hasta después de Semana Santa.