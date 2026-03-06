Muere un hombre de 50 años en el incendio de su vivienda en Pilas

Un hombre de 50 años ha muerto en la noche del jueves 5 de marzo tras declararse un incendio en su vivienda en el municipio sevillano de Pilas, un suceso que movilizó a los servicios de emergencia y que terminó con el trágico hallazgo del cuerpo sin vida en el interior del domicilio.

Aviso al 112 por el incendio

Según han confirmado fuentes del 112 Andalucía, en torno a las 23:10 horas se recibieron varias llamadas alertando de las llamas en el domicilio.

Hasta el lugar se personaron bomberos de la Diputación provincial, Guardia Civil, Policía Local y servicios sanitarios que certificaron la muerte del hombre.