Muere un hombre de 50 años en el incendio de su vivienda en Pilas

Un incendio en la vivienda de un hombre en Pilas, Sevilla, provocó la movilización de los servicios de emergencia y el posterior hallazgo del cuerpo sin vida en el interior del domicilio.

Archivo - Camión de bomberos de la provincia de Sevilla.

Archivo - Camión de bomberos de la provincia de Sevilla. / JUNTA DE ANDALUCIA - Archivo

Claudio Guarino

Claudio Guarino

Sevilla

Un hombre de 50 años ha muerto en la noche del jueves 5 de marzo tras declararse un incendio en su vivienda en el municipio sevillano de Pilas, un suceso que movilizó a los servicios de emergencia y que terminó con el trágico hallazgo del cuerpo sin vida en el interior del domicilio.

Aviso al 112 por el incendio

Según han confirmado fuentes del 112 Andalucía, en torno a las 23:10 horas se recibieron varias llamadas alertando de las llamas en el domicilio.

Hasta el lugar se personaron bomberos de la Diputación provincial, Guardia Civil, Policía Local y servicios sanitarios que certificaron la muerte del hombre.

