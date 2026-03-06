Palomares del Río busca capitán y valientes para el Grand Prix 2026: cómo inscribirse antes del 9 de marzo

'Gran Prix del Verano, el programa televisivo más emblemático de la parrilla televisiva, que durante décadas ha reunido frente al televisor a miles de españoles de todas las edades, prepara ya su cuarta temporada consecutiva en La 1 de RTVE. Y para esta nueva edición, el municipio hispalense de Palomares del Río se encuentra preparando su candidatura para presentarse al programa.

Así, este municipio de apenas 9.000 habitantes situado en el Aljarafe sevillano ha mostrado su intención de presentarse para ser uno de los 12 pueblos de todo el país que competirán en los juegos clásicos del programa, como los troncos locos, la patata caliente o los superbolos, así como nuevos retos pensados para esta nueva temporada.

Un pueblo del Aljarafe quiere estar entre los 12 seleccionados

Por ello, ha sido el propio Ayuntamiento de Palomares del Río el que ha anunciado que van a presentar su candidatura para esta próxima edición del Grand Prix y que, para ello, están buscando a los vecinos que formarán el equipo participante.

Palomares del Río busca capitán y valientes para el Grand Prix 2026 / RTVE

"Buscamos: jugadores con garra, un gran capitán o capitana, vecinos con arte y gente sin miedo a la cámara. ¿Te unes al equipo?", han señalado desde el Consistorio.

Palomares del Río, un pueblo que "ha crecido sin perder su esencia"

De ese modo, la localidad está buscando a vecinos que quieran representar a Palomares del Río en televisión y mostrar "quiénes somos de verdad": "Un pueblo del Aljarafe sevillano que ha crecido sin perder su esencia".

El fresquito en Palomares del Río / Manuel Bohórquez

"Somos vecinos que se conocen por su nombre, somos feria, deporte, asociaciones, hermandad y vida en la calle, somos carácter, cercanía y ese arte que no se aprende, se nace con él", han recalcado al respecto.

Plazo de inscripción y correo para enviar candidaturas

Todos aquellos ciudadanos que quieran formar parte del equipo que representará a Palomares del Río en el Grand Prix deberán presentar su solicitud antes del próximo lunes 9 de marzo.

Duelo del Grand Prix 2025 / Grand Prix

Para ello, deberán enviar un correo electrónico a la dirección que han creado para este fin desde el Ayuntamiento, que es palomaresgrandprix@gmail.com

"Palomares va a por el Grand Prix y queremos que formes parte", han señalado desde este municipio, que espera entretener este verano a todo el país con su gracia, arte y valentía en uno de los programas más famosos y admirados de toda la historia.