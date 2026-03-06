Sevilla aprueba el precio por ir al baño: costará 70 céntimos entrar en cualquier aseo público

Hacer uso de cualquier aseo público en Sevilla rozará el euro. La Junta de Gobierno Local aprueba este viernes una ordenanza que fija en 70 céntimos el precio por acceder a los baños de la Plaza de España, tarifa que será extensible a los que se instalen en cualquier otro punto de la ciudad. En el caso de las biciestaciones, este documento establece que en San Bernardo el servicio será gratuito durante las primeras 24 horas y a partir de ese momento tendrá un coste de 0,10 euros por hora. E igualmente, se aplicará en otras ubicaciones.

"Las tarifas se han fijado a partir de un informe económico, como exige cualquier regulación de carácter público. Su objetivo no es recaudatorio, sino cubrir los gastos de limpieza, mantenimiento y funcionamiento de las instalaciones. Lo que se pretende es regular conforme a la ley, es algo heredado que los anteriores gobiernos no han regulado", explican fuentes municipales a El Correo de Andalucía. Concretamente, se aprueba inicialmente la ordenanza reguladora de la prestación patrimonial de carácter público no tributario, de servicios en instalaciones de la Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente.

Este expediente, al que ha tenido acceso este periódico, expone que existía "la necesidad de establecer una breve y sencilla ordenanza de nueva creación en orden de solucionar situaciones con las que se ha topado Urbanismo en los últimos años". "Se ha evidenciado que una tarifa que han de pagar los usuarios ha de estar establecida en una ordenanza, no pudiendo derivar únicamente del pliego de un contrato, que solo vincula al adjudicatario con la administración, lo cual viene a solucionarse con la figura legal de la Prestación Patrimonial de carácter público", continúa el documento.

Por ello, "se regularán las tarifas de los servicios que venían reguladas en el pliego de cláusulas administrativas de los contrados celebrados para la gestión de los Servicios Públicos". Urbanismo pone como referencia la tarifa de los aseos de la plaza de España o la tarifa por la explotación de la Biciestación de San Bernardo. "Lógicamente, una vez fijadas las tarifas, aplicables sin perjuicio del modo de gestión del servicio por el que se opte dentro de las modalidades contempladas por la legislación, las mismas serían se aplicación a cualquier otra instalación similar que se habilitara en otro punto de la ciudad", se añade.

Los baños públicos situados en la Plaza de España / GOOGLE MAPS

Este acuerdo ya fue aprobado en julio de 2025 por el Consejo de Gobierno de la Gerencia de Urbanismo. Según ese expediente, los servicios en los que se sube el precio están "en la esquina de las avenidas de Isabel la Católica y Rodríguez Caso". "Se trata de una instalación construida por la Gerencia en torno a 2010, cuando fue rehabilitada la Plaza de España con fondos destinados a sistemas generales", recogía este documento oficial. Los únicos aseos públicos en una ciudad con 680.000 habitantes y cerca de cinco millones de turistas.

Una subida de 10 céntimos para su mantenimiento

"La tarifa que se propone por el uso de los aseos públicos por cada persona y ocasión es de 0,70 euros", exponía la Gerencia de Urbanismo, lo cual supone un leve incremento con respecto al coste que tienen los baños de las avenidas de Isabel la Católica y Rodríguez Caso, que en la actualidad cobran 60 céntimos en efectivo a cada usuario.

La idea sería que la tarifa "cubriese el coste de un servicio en que el aseo es atendido por una persona, que desempeña la tarea de vigilancia del acceso y limpieza de manera permanente", explican en Urbanismo, e incluso se valoraba que "la tarifa propuesta pudiera ser deficitaria, de suerte que con ella se persigue, más allá de la recaudación, regular el uso de estas instalaciones, acostumbrando al usuario a sufragar una parte del coste del servicio".

Es decir: se pagaría poco para lo que cuesta mantener estos baños. "Si tomamos, por ejemplo, la tarifa de los aseos de Plaza de España y consideramos abarcar los siete días de la semana de 10:00 a 21:00, es necesario mantener al menos 2,2 personas contratadas a tiempo completo para cubrir períodos vacacionales del personal". Según cálculos municipales, el gasto total es de 62.235,60 euros al año, teniendo en cuenta sueldos y seguros de operarios, materiales, luz y agua.

En el expediente, Urbanismo estimaba unos 36.000 usuarios anualmente, así que el gasto que supone el uso de estos aseos públicos es de 1,73 euros por persona. "Por consiguiente, la tarifa de 0,70 euros propuesta se encontraría en principio por debajo del coste del servicio, salvo economías que puedan generarse en su gestión o mejoras en la recaudación estimada derivadas de una buena prestación", argumentaban el gerente de Urbanismo y el director de Administración y Economía.