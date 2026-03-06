Rancio nos descubre el curioso escudo y desconchón que marcan la eterna rivalidad futbolera en Sevilla

Los pequeños líos entre vecinos son casi una tradición en cualquier comunidad: carteles, indirectas o gestos simbólicos que van y vienen. En Sevilla, sin embargo, hasta esos detalles pueden teñirse de rivalidad futbolera.

En un vídeo grabado en calle Pelay Correa, en Triana, se observa una fachada adornada con balcones repletos de geranios y apenas unos metros más atrás en la parte superior, un escudo del Sevilla FC perfectamente visible. La estampa, cuidada y colorida, llama la atención por su estética típicamente andaluza.

Pero justo arriba aparece un llamativo desconchón en la pared que, por su forma, recuerda al escudo del Real Betis. La coincidencia ha despertado comentarios y especulaciones: ¿qué fue primero, el escudo sevillista o el hueco con forma verdiblanca? ¿Se cayó una pieza? ¿Fue retirada? ¿Es una respuesta simbólica entre vecinos de distinto equipo?

No hay confirmación sobre el origen real del desperfecto, pero la imagen ha servido para alimentar la broma y reflejar cómo la histórica rivalidad entre Sevilla FC y Real Betis puede trasladarse incluso a los detalles más cotidianos de una fachada.

Más allá de la anécdota, la escena muestra una vez más cómo el fútbol forma parte del paisaje urbano y emocional de la ciudad, donde hasta un simple desconchón puede convertirse en motivo de conversación.