Mapa Rancio
Rancio nos descubre el curioso escudo y desconchón que marcan la eterna rivalidad futbolera en Sevilla
Un vídeo captado en Triana muestra una fachada sevillista con un llamativo desconchón que recuerda al escudo del Betis, desatando la curiosidad sobre su origen y significado
Los pequeños líos entre vecinos son casi una tradición en cualquier comunidad: carteles, indirectas o gestos simbólicos que van y vienen. En Sevilla, sin embargo, hasta esos detalles pueden teñirse de rivalidad futbolera.
En un vídeo grabado en calle Pelay Correa, en Triana, se observa una fachada adornada con balcones repletos de geranios y apenas unos metros más atrás en la parte superior, un escudo del Sevilla FC perfectamente visible. La estampa, cuidada y colorida, llama la atención por su estética típicamente andaluza.
Pero justo arriba aparece un llamativo desconchón en la pared que, por su forma, recuerda al escudo del Real Betis. La coincidencia ha despertado comentarios y especulaciones: ¿qué fue primero, el escudo sevillista o el hueco con forma verdiblanca? ¿Se cayó una pieza? ¿Fue retirada? ¿Es una respuesta simbólica entre vecinos de distinto equipo?
No hay confirmación sobre el origen real del desperfecto, pero la imagen ha servido para alimentar la broma y reflejar cómo la histórica rivalidad entre Sevilla FC y Real Betis puede trasladarse incluso a los detalles más cotidianos de una fachada.
Más allá de la anécdota, la escena muestra una vez más cómo el fútbol forma parte del paisaje urbano y emocional de la ciudad, donde hasta un simple desconchón puede convertirse en motivo de conversación.
- Sevilla abrirá 54 nuevos hoteles, diez de ellos de lujo: 'Podemos aguantar más turismo
- Así serán las torres de diez plantas junto a Jardines de Hércules en Sevilla: aprobada su construcción de forma definitiva
- La Junta abre la puerta a una mayor ampliación de la línea 2 por el Aljarafe y estudiará las propuestas de los alcaldes
- El precio de conmemorar el quinto centenario de Carlos V e Isabel de Portugal en Sevilla: sólo el desfile del 28F costó 185.000 euros
- Dos Hermanas vuelve a sacar a subasta la fallida Ciudad de la Energía más de 15 años después por cuatro millones de euros
- El Ayuntamiento de Sevilla incorporará a menores infractores en libertad vigilada y semilibertad para que realicen tareas en servicios municipales
- El Ayuntamiento avisa por escrito a los titulares de casetas de la Feria: son responsables de la seguridad laboral en el montaje
- Confirmado el cierre del instituto Híspalis: la Junta de Andalucía no abre la escolarización de 1º de Secundaria y Cursos Formativos