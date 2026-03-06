El restaurante favorito de los famosos está en este municipio de Sevilla: se han podido ver por allí a Keanu Reeves, Carlos Sobera y Tamara Gorro

Con más de 35 años de experiencia frente a los fogones, existe un restaurante en el municipio hispalense de Dos Hermanas que se ha convertido en el favorito de los famosos, al haber congregado en su local a personalidades como Keanu Reeves, Carlos Sobera, Carlos Herrera, Manuel Carrasco e, incluso, Giorgio Armani, que pidió que le realizaran un cóctel inspirado en uno de sus perfumes.

Este enclave que se ha convertido en un espacio gastronómico privilegiado en el que vivir una mezcla única de gastronomía, coctelería, música y espectáculo es Baltazares, un negocio que ofrece "una materia prima de la más alta calidad", así como las últimas técnicas en cocina y coctelería.

"Como resultado, una experiencia sensorial sin precedentes y una oferta culinaria con un sinfín de posibilidades que cumplirán con un objetivo, que quieras repetir", ha asegurado el propio establecimiento que combina en su carta la comida tradicional mediterránea con técnicas culinarias vanguardistas.

El restaurante favorito de los famosos, en Dos Hermanas

Una pasión por la innovación y la calidad gastronómica que, sumado a su decoración "atrevida, elegante y acogedora", le ha alzado como uno de los espacios más emblemáticos de toda la provincia en el que es común ver a las figuras más importantes del panorama nacional e internacional entre sus mesas y reservados.

Este ha sido el caso de Tamara Gorro y Cayetano Rivera, que este pasado fin de semana acudieron al local en una de sus primeras apariciones públicas como pareja.

Lo mismo ha ocurrido recientemente con el exjugador y exentrenador del Real Madrid Zinedine Zidane, que acudió a su local durante su viaje a Sevilla para visitar a sus hijos, que se encuentran jugando en distintos equipos andaluces.

Keanu Reeves y Giorgio Armani, entre las grandes visitas del local

Pero ellos son solo algunas de las personalidades que forman parte de la larga lista de visitantes que ha acogido este emblemático lugar, como Keanu Reeves, que acudió en 2022 al restaurante, donde no dudó en fotografiarse con los miembros del equipo.

Entre los comensales de este establecimiento también destaca Georgio Armani que, al probar los cócteles del local, les pidió que crearan el suyo propio que se asemejase a su perfume 'Acqua di Giogia'.

Un repaso por las redes sociales: una lista larga de celebridades

Solo con observar las redes sociales del restaurante se puede vislumbrar la cantidad de personalidades reconocidas que han pasado por sus mesas, donde es común ver a personas como Carlos Sobera, Carlos Herrera, Manuel Carrasco, el exjugador Joaquín, el chef José Andrés, Los del Río, Bertín Osborne, Los Morancos o Iñaki Gabilondo.

Todos ellos han podido disfrutar en su local de la avenida Cristóbal Colón de sus platos, cócteles, espectáculos y música en vivo donde el protagonista principal es el sabor y la excelencia culinaria de sus platos.

Tapas y raciones: precios y platos más populares

Así, los comensales pueden disfrutar de tapas desde 5 euros y raciones desde 12,50 euros como su mero en salsa de Albariño, albóndigas de chocos, carrillada ibérica, guiso marinero de fideos, lomo con tomate y presa ibérica de bellota.

Entre sus raciones también destacan el morrillo de atún rojo a la brasa, boletus a la plancha, bacalao confitado, cocochas de merluza al pilpil, arroces, pastas, carnes como su Wagyu Kobe, el chuletón de vaca rubia o el solomillo de ternera gallega.

Postres y helados artesanales: opciones desde 6 euros

Además, dispone de una amplia variedad de postres desde 6 euros, como sus helados artesanales de queso mascarpone con pipas de calabaza y dulce de leche, leche merengada, pistacho o Stracciatella, su helado de mango, el brownie de chocolate, la torrija en pan brioche, el volcán de chocolate, la tarta de manzana templada y las milhojas, entre otros.

Todo ello está disponible en su local de Dos Hermanas de lunes a miércoles, de 13.30 a 19.00 horas, y de jueves a sábado de 13.30 a 2.00 horas.