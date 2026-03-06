Sevilla se prepara para un nuevo encuentro de #ElCorreoPregunta con José María Garzón y el torero Juan Ortega

Sevilla acogerá el próximo martes 10 de marzo una nueva edición de #ElCorreoPregunta, el ciclo de encuentros impulsado por El Correo de Andalucía, del grupo Prensa Ibérica, que propone conversaciones abiertas sobre temas de actualidad con protagonistas destacados de distintos ámbitos.

En esta ocasión, el encuentro reunirá al empresario taurino José María Garzón, director de Lances de Futuro, y al torero Juan Ortega, una de las figuras más reconocidas del panorama actual. Ambos participarán en un diálogo moderado por Isabel Morillo, directora de El Correo de Andalucía, y Antonio Muñoz, periodista especializado en información taurina de El Correo de Andalucía.

El acto cuenta con la colaboración de la Fundación Cajasol, que acogerá el evento en su sede del centro de Sevilla.

Un diálogo sobre el presente y el futuro de la tauromaquia

Invitación nueva edición #ElCorreoPregunta / El Correo

El encuentro se celebrará en el Patio Central de la Fundación Cajasol, en la plaza de San Francisco, y adoptará el formato de desayuno informativo con público, una propuesta que busca acercar a los lectores y a la ciudadanía a los protagonistas del debate.

Durante la conversación, Garzón y Ortega analizarán algunos de los principales retos que afronta el mundo del toro en la actualidad, desde su evolución como industria cultural hasta los desafíos sociales y regulatorios que marcan el futuro del sector.

José María Garzón se ha consolidado como una de las figuras empresariales más influyentes del ámbito taurino en España. Al frente de Lances de Futuro desde 2006, empresa que gestiona algunas de las plazas más relevantes del país —incluida la Real Maestranza de Caballería de Sevilla desde esta temporada—, impulsa un modelo basado en la profesionalización de la gestión, la proyección internacional y la conexión con nuevos públicos, sin perder de vista la esencia de la tauromaquia.

Por su parte, Juan Ortega se ha situado como uno de los toreros más destacados de su generación. Su concepto del toreo, marcado por la pureza y un estilo muy personal, ha despertado un notable interés tanto entre los aficionados como entre el público general.

Un encuentro con participación del público

La jornada comenzará a las 9:30 horas, tras una recepción previa de invitados y asistentes. El programa incluye también la intervención institucional de Ricardo Sánchez Antúnez, delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en Sevilla, antes de dar paso al diálogo entre los protagonistas. El acto concluirá en torno a las 11:00 horas, después de una sesión que busca ofrecer una mirada cercana y reflexiva sobre uno de los sectores culturales más arraigados en Andalucía.

Noticias relacionadas

Más sobre #ElCorreoPregunta

#ElCorreoPregunta regresa en 2026 con una agenda que incluye, entre sus temas principales: política, cultura, educación o energía. / M. Quesada

#ElCorreoPregunta vuelve en 2026 con un ciclo de desayunos informativos en los que Isabel Morillo, directora de El Correo de Andalucía, recupera el periodismo de siempre, el que interroga para entender mejor la realidad a través de una entrevista a figuras relevantes del panorama empresarial , sociocultural y político de Andalucía.