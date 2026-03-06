Los sevillanos afrontan la subida de la gasolina por la guerra de Irán: diferencias de hasta 13 euros por llenar el depósito entre estaciones

Las gasolineras de Sevilla reviven la misma escena que en 2022 con la guerra de Ucrania: colas y estrés para los conductores. Las esperas se han multiplicado en las estaciones de servicio, sobre todo, en las de bajo coste, mientras que el precio de la gasolina sube como nunca en los últimos meses. El conflicto bélico entre Estados Unidos e Israel contra Irán tensiona los mercados internacionales de petróleo y afecta directamente al bolsillo de los sevillanos.

En apenas cinco días desde el inicio de los bombardeos, las estaciones de servicio de la capital hispalense han registrado un notable incremento de la demanda. Muchos conductores, ante el temor de que los precios continúen subiendo, han optado por llenar el depósito cuanto antes. Se trata de un comportamiento similar al que ya se produjo en la primavera de 2022, cuando el precio del combustible llegó a superar los dos euros por litro en determinados momentos. Según los datos difundidos por Facua, el precio medio de la gasolina en España asciende a 1,589 euros el litro frente a los 1,456 euros del pasado lunes.

En este escenario son muchos los conductores que buscan las gasolineras más económicas dadas las grandes diferencias existentes entre unas y otras. Según los datos consultados por este periódico y publicados por el Ministerio el litro de gasolina más barato se puede encontrar en Sevilla en 1,499 mientras que puede llegar a alcanzar en otros puntos los 1,764 euros. La diferencia, si se toma como referencia un depósito medio de 50 litros supera los 13 euros.

Motivos de la subida del precio

La causa del encarecimiento se encuentra a miles de kilómetros de distancia. Irán ha bloqueado el Estrecho de Ormuz, un paso marítimo estratégico por el que transita aproximadamente el 20% del petróleo mundial, como respuesta a los ataques recibidos.

La reacción de los mercados ha sido inmediata: el barril de Brent, referencia para el mercado europeo, ha pasado de los 71 dólares registrados el 27 de febrero a superar los 82 dólares en cuestión de días, lo que supone un incremento cercano al 15%.

Este aumento del precio del crudo ya empieza a trasladarse a los surtidores. En España, el precio medio de la gasolina 95 se sitúa actualmente cerca de los 1,49 euros por litro, frente a los 1,41 euros que se registraban en febrero. El diésel, por su parte, ha pasado de 1,37 a 1,44 euros.

Previsión de nuevas subidas

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha advertido de que el encarecimiento podría intensificarse en las próximas semanas: "El impacto del aumento del petróleo debería tardar aún unos días en llegar plenamente a los surtidores", explican desde la organización, por lo que las subidas podrían ser solo el inicio de un incremento mayor.

Desde la OCU, explican que el encarecimiento del petróleo suele trasladarse con rapidez al precio de los combustibles en las estaciones de servicio, un proceso que se conoce como efecto pluma y cohete. Sin embargo, la magnitud del impacto dependerá de varios elementos, como la evolución del precio del crudo en los mercados internacionales y las decisiones sobre producción que adopten la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP).

Pese a la incertidumbre actual, y siempre que el barril de Brent se mantenga estable en torno a los 80 dólares, la organización considera razonable prever una subida adicional de entre 8 y 10 céntimos por litro en las próximas semanas.