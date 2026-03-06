Sindicatos y Ayuntamiento se reúnen tras el encierro contra la privatización de limpieza de colegios: habrá huelga antes de Feria "si no hay avances"

Los nueve sindicalistas que se encerraron en el Ayuntamiento de Sevilla salieron el pasado miércoles tras la promesa de diálogo del Gobierno de José Luis Sanz. Y el primer encuentro entre ambas partes ha tenido lugar este mismo viernes por la mañana, cuando "se ha abierto una vía de negociación" acerca de la privatización de la limpieza de colegios. De momento ha quedado en una toma de contacto, con el emplazamiento a una segunda reunión con el propio Sanz. Aunque los sindicatos avisan: "Habrá huelga general entre Semana Santa y Feria si no hay avances".

"Después de la celebrada el pasado 6 de febrero, el equipo de Gobierno ha mantenido este viernes una reunión con los representantes sindicales del comité de empresa, que nos han trasladado su propuesta de mejora. Ha sido un encuentro largo y cordial en el que hemos dialogado ambas partes", ha detallado Ignacio Flores, delegado de Recursos Humanos. "Seguimos teniendo la mano tendida para mejorar entre todos los servicios públicos que presta el Ayuntamiento".

Tras este acercamiento, tanto los sindicatos como el Consistorio han quedado en volver a hablar el próximo miércoles 11 de marzo. Y sobre la mesa, el mismo tema: la privatización de la limpieza de colegios públicos en Sevilla. Una externalización que cuenta ya con el visto bueno de la Junta de Gobierno local, que ha sacado ya a licitación el contrato por un total de 25 millones de euros para dos años.

"Avances reales" o "huelga general"

"El comité de empresa ha trasladado con claridad la posición unánime de la plantilla: rechazo a la privatización del servicio, defensa del empleo público y protección de los puestos de trabajo de las 300 familias afectadas", señalan las organizaciones sindicales presentes en la reunión de este viernes. "En el encuentro se ha producido además un primer intercambio de propuestas y alternativas, planteadas tanto por la Delegación de Recursos Humanos como por el comité, que serán analizadas y debatidas con la plantilla en la asamblea del 12 de marzo".

Ahora bien, tal como han aclarado en varias ocasiones, con esta negociación no se paralizan las movilizaciones. "El objetivo sindical es alcanzar una solución en el menor plazo posible, preferiblemente antes de la Semana Santa, para que cualquier acuerdo pueda tramitarse con la urgencia necesaria a través de la Junta de Gobierno, la Delegación de Hacienda y el Pleno municipal", subrayan los sindicatos.

De no producirse "avances reales" en este sentido, "la plantilla intensificará las medidas de presión". "Sin descartar la convocatoria de una huelga general en el periodo comprendido entre la Semana Santa y la Feria", advierten desde el comité de empresa del Ayuntamiento en un comunicado conjunto. "Todas las secciones sindicales han mantenido una posición unánime y coordinada, conscientes de la gravedad de la situación y de la necesidad de alcanzar una solución que garantice tanto el empleo público como la calidad del servicio que se presta a la ciudadanía".