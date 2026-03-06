El Gobierno central, sobre la tensión creciente en El Cerezo: "Los vecinos reclaman problemas de aparcamientos o ruidos, que son del Ayuntamiento"

Desde el pasado lunes, los vecinos de El Cerezo salen a la calle en patrulla para expulsar por su cuenta a los gorrillas de la barriada. "Pedimos al PSOE municipal que reclame seguridad para los sevillanos ante el Ejecutivo de Pedro Sánchez", afirmó el pasado jueves el portavoz municipal, Juan Bueno, al hilo de la tensión creciente en esta zona. Unas palabras a las que ha respondido este viernes el subdelegado del Gobierno, Francisco Toscano: "Mucho estaba tardando el alcalde en culpar de un problema concreto de un barrio al presidente Pedro Sánchez".

"Hemos impulsado la Unidad de Intervención para la Policía Local como una medida más para reforzar la falta de seguridad que tiene nuestra ciudad provocada por la falta de efectivos de la Nacional", insistió el propio Juan Bueno. "Desde el Ayuntamiento no podemos, no debemos y no pretendemos suplir las funciones de la Policía Nacional", apuntó el portavoz del Gobierno de José Luis Sanz.

Una visión que contrasta con la del subdelegado, que ha recalcado que "el Gobierno de España y la Policía Nacional han estado, están y van a seguir estando en los barrios del distrito Macarena". "Los vecinos en este caso lo que están reclamando fundamentalmente son problemas derivados de ruidos a altas horas de la noche, consumo de alcohol, aparcamientos, problemas con el tráfico, con uso indebido de espacios públicos, como los parques o problemas de convivencia en general. Todo ello, como bien sabemos, son competencias de la Administración local".

"Por desgracia, estamos acostumbrados a que cada vez que en esta ciudad hay una dificultad, el Gobierno del Partido Popular, en vez de asumir sus competencias y ponerse al frente del mismo, lo que hace es culpar al Gobierno de España y a su presidente", ha lamentado Francisco Toscano. "Desde que gobierna Pedro Sánchez en Sevilla hay un 12,5% más de policías nacionales. La pregunta que quiero hacerle al alcalde de Sevilla es si él puede afirmar lo mismo".

"No terminan de venir las autoridades ni de irse los gorrillas. Estamos cansados", asegura por su parte Marga Torres, portavoz de la plataforma SOS El Cerezo Sevilla. El pasado lunes, medio centenar de vecinos salieron en batida por primera vez "para expulsar a los aparcacoches de manera pacífica, sin violencia", según Torres. Desde entonces, todos los días se reúnen cerca de 100 residentes por su cuenta: "Los echamos de buena manera. Les decimos: 'No puedes estar aquí, te tienes que ir'. Si aquí no hay autoridades, ¿qué hacemos?".