El traslado de los juzgados a Palmas Altas culminará en otoño de 2028: el proyecto se ha revisado para corregir "errores"

Octubre y noviembre de 2028. Ese es el plazo definitivo que se ha dado la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública para que culminen los traslados de todos los juzgados a la Ciudad de la Justicia de Palmas Altas. Después del traslado de distintas sedes judiciales al nuevo complejo, la Junta de Andalucía ha analizado los "errores" denunciados por los usuarios y tratado de resolverlos.

56 salas de vista, 54 salas multiusos con sistemas de grabación o 512 despachos de 18 metros cuadrados y una sala para macro causas. Sevilla tendrá la segunda ciudad más grande de España, la tercera cuando se inaugure la de Madrid. Cada día pasarán por este complejo más de 4.000 personas entre los trabajadores de la justicia (unos 2.000) y los usuarios (alrededor de 2.400). En total, la Consejería ha invertido 140 millones de euros.

"Hemos entendido los errores del edificio A y B", ha reconocido el consejero de Justicia, José Antonio Nieto. Las quejas de los trabajadores de la justicia por el tamaño de los despachos o la disposición de los mismos se han repetido desde las primeras mudanzas. Así, ha aclarado que se ha puesto en común el proyecto para que cualquiera pueda hacer sus propuestas y se puedan "analizar e integrar".

Pasos a seguir hasta completar el proceso

El campus cuenta con 65.000 metros cuadrados de uso de oficinas, 31.000 metros cuadrados de aparcamiento y 10.000 de zonas urbanas como una gran plaza. Además, la adquisición de los terrenos adyacentes por parte de la Junta permitirá ampliar el espacio si fuera necesario. Así, Nieto ha defendido que con esto conseguirán "ofrecer un 50% más de espacio del que disponen en este momento las distintas sedes".

Justicia publicará el proyecto de los trabajos a finales de 2026, para que la obra se desarrolle entre 2027 y 2028. Primero se actuará en los edificios no penales, después en los que acogerán los órganos más representativos y por último en los que están en funcionamiento en la actualidad. Por delante queda también la construcción de un nuevo centro que acogerá los juzgados de Violencia Machista, Menores y la clínica forense, que tienen unos requisitos que impedían que otro de los inmuebles lo pudiera acoger.

Hasta ahora, la capital andaluza contaba con numerosas sedes judiciales en distintos puntos de la ciudad. De hecho, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), Lorenzo del Río, ha señalado que "las infraestructuras no son correctas y están sumamente dispersas" y ha defendido que el nuevo espacio "permite trabajar en condiciones y la justicia tiene que ser digna tanto internamente como externamente".

Problemas de movilidad

Los últimos en llegar han sido los juzgados de instancia. En los últimos años, se han ido sucediendo los traslados hacia Palmas Altas. Por el momento, en el complejo de la Ciudad de la Justicia están los juzgados de lo Contencioso-Administrativo y Mercantil. El objetivo, como ha reiterado Nieto es que todas las partidas se trasladen en 2028: "Sobre ese plano y en ese proyecto es en el que estamos trabajando".

Llegar a Palmas Altas sigue siendo un reto para los que se desplazan cada día en transporte público. "La Ciudad de la Justicia está donde está", ha señalado el consejero. Aunque Nieto ha puntualizado que no la movilidad no es competencia de la Junta, ha confirmado que el Ayuntamiento trabaja en esta línea y ha aplaudido que "la línea que conecta con el Prado está funcionando". Aun así, ha indicado que trabajan ya "en otro modelo".

Además de lo ya propuesto, el consejero ha anunciado su voluntad de trabajar con el Ministerio del Interior para "dar un paso y tener un centro único de detención" en la Ciudad de la Justicia. Nieto ha explicado que el objetivo es ahorrar un esfuerzo "enorme" en circulaciones. "Supondría un avance sin precedentes", ha asegurado el consejero, que ha puntualizado que colaborarán también con el Ayuntamiento y la Policía Local de Sevilla para ello.