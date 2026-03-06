Un avatar interactivo guiará a los turistas por la historia de las Murallas de Sevilla a través de la realidad virtual

El número de turistas que llegan a Sevilla se ha incrementado de manera ostensible en los últimos años. La saturación de visitantes, que se concentran principalmente en el centro histórico, ha tensionado la zona, no solo por el número de personas que visitan el centro, sino también por el aumento de las viviendas y edificios completos destinados a este uso, una realidad que se va extendiendo como una mancha de aceite por toda la capital hispalense. Por ello, una de las medidas que baraja el sector para intentar paliar la situación es mover el flujo de turistas a otros puntos de la ciudad.

Precisamente con este objetivo nace un proyecto destinado al diseño, producción y puesta en marcha de una experiencia virtual inmersiva sobre el recorrido histórico y patrimonial de las Murallas de Sevilla. El Ayuntamiento hispalense ha sacado a licitación pública por un valor de 3,1 millones de euros el Servicio de digitalización de recursos turísticos, desarrollo de una ontología, dinamización sectorial, recogida de datos estratégicos y creación de experiencias inmersivas en el marco del Proyecto NODE, que incluye este programa y que está financiado por la Unión Europea. En el caso concreto del proyecto de las murallas, el montante asciende a más de 360.000 euros.

Descongestión turística del centro

"El objetivo de este bloque es desarrollar contenidos digitales en Realidad Aumentada y Realidad Virtual que permitan diversificar los flujos turísticos y ofrecer una experiencia inmersiva y cultural al visitante", señala el documento. En este sentido, señala que el objetivo es poner en valor el patrimonio histórico de las antiguas murallas de Sevilla, "promoviendo su conocimiento y conexión con la ciudad y reforzando la estrategia de descongestión turística hacia la zona norte y este de Sevilla".

Para poner este proyecto en marcha, el adjudicatario deberá diseñar, producir e implementar una serie de recreaciones y contenidos digitales basados en las antiguas puertas, postigos y elementos destacados de la muralla de Sevilla, "que sirvan como hitos de interpretación y puntos de acceso a una narrativa interactiva y didáctica del patrimonio defensivo de la ciudad".

Recorrido a través de un personaje

Así, se desarrollará una narrativa dinámica e inclusiva a través de un personaje (real o de ficción, inspirado en la época histórica de la muralla) que actuará como guía interactivo (avatar) en los contenidos digitales generados. Este avatar servirá como hilo conductor de la experiencia, explicando de forma atractiva y accesible la historia y características de cada enclave. Los idiomas requeridos son español, inglés, francés, italiano y portugués.

"Cada pieza cerrará con un “cliffhanger” histórico (fase constructiva, personaje o suceso) y un indicador de continuidad que muestre el nombre del siguiente enclave, la distancia estimada y un acceso directo a la ruta guiada en la app o la web", añade el pliego.

Turismo religioso

El contrato del Ayuntamiento cuenta con otro lote destinado a desarrollar una ontología común del turismo religioso, que permita identificar, clasificar y publicar de forma interoperable los recursos patrimoniales, materiales e inmateriales vinculados a las distintas tradiciones religiosas presentes en los destinos. Este modelo deberá ajustarse a estándares nacionales y europeos que garanticen su reutilización digital y su compatibilidad con iniciativas similares.

Este trabajo "impulsará un turismo más inclusivo, educativo y respetuoso con la diversidad espiritual y cultural" y abarcará distintas dimensiones del fenómeno religioso, que deberán ser documentadas y organizadas para su posterior reutilización en procesos de digitalización, interpretación o promoción turística. Entre otras cuestiones, se incluyen el patrimonio construido, los lugares de culto y peregrinación, los actos religiosos relevantes, las expresiones culturales materiales e inmateriales o la gastronomía relacionada, entre otras cuestiones.

Digitalización

Además, incluye otro proyecto para digitalizar el conocimiento turístico del destino Sevilla, de manera "que permita generar datos de calidad, visibilizar nuevos activos y facilitar la toma de decisiones basada en información objetiva, accesible e interoperable".

Este lote incluye además encuestas que permitirán analizar la percepción del turismo por parte de residentes y visitantes, así como la elaboración de una metodología estructurada y replicable para estimar la contribución del turismo a la economía local, "como base para el diseño de una futura herramienta de cálculo interoperable que podrá ser reutilizada por otros destinos".