Ni Cádiz ni Málaga: la playa más larga de España linda con Doñana y está a una hora de Sevilla

La playa más larga de España no está en Valencia, Fuerteventura, Málaga o Cádiz, sino junto a uno de los espacios naturales más valiosos de Europa, declarado Reserva de la Biosfera por la UNESCO, el Parque Nacional de Doñana, en Huelva. Se trata de la playa de Doñana, un enorme litoral de casi 30 kilómetros de arena dorada y aguas cristalinas que se encuentra a apenas una hora de Sevilla.

Con 28 kilómetros de extensión, la playa de Doñana, situada en el término municipal de Almonte, une la desembocadura del Guadalquivir, frente a Sanlúcar de Barrameda, con Matalascañas, lo que convierte este enclave en el litoral más largo de toda España y uno de los entornos más impresionantes de Andalucía.

Un litoral virgen con dunas, marismas y alta protección

Además, este lugar, considerado una de las costas vírgenes más extensas de toda Europa, cuenta con un alto grado de protección en sus kilómetros de enormes dunas y marismas para preservar su cuidado ecosistema y su rica flora y fauna.

Pero esta playa, situada en el Parque Nacional de Doñana, no solo está compuesta por enormes arenales y agua cristalina, sino que en su recorrido también se pueden descubrir viviendas de pescadores y tres torres vigías de los siglos XVI y XVII declaradas como Bien de Interés Cultural, que se han convertido en refugio de los halcones peregrinos.

Sin urbanizaciones ni chiringuitos: un paraíso natural

Lo que sí es casi imposible de ver en este litoral son construcciones, urbanizaciones, negocios, chiringuitos o cualquier infraestructura que delate la huella humana en él, lo que permite que este entorno siga siendo un paraíso de película que mantiene toda su esencia natural.

De igual modo, la riqueza de este entorno destaca también por la presencia de una amplia variedad de animales gracias a la dificultad de acceso para la mayoría de ciudadanos.

Es por ello que en esta playa virgen es común encontrarse con zorros, linces ibéricos, ciervos o jabalíes y toda clase de reptiles, así como miles de aves costeras como gaviotas, flamencos, garzas reales o charranes patinegros.

Acceso restringido: cómo llegar a la playa más larga de España

Y es que una de sus principales características que han posibilitado que este rincón onubense parezca estancado en el tiempo y repleto de una belleza natural salvaje e inexplorada es su acceso restringido, al encontrarse en terreno protegido.

Esto hace que solo se pueda llegar a esta playa a pie desde el municipio de Matalascañas o cruzando en barcaza el río Guadalquivir desde Sanlúcar de Barrameda.

Para llegar a este lugar desde Sevilla, es necesario trasladarse a este arenal desde Mazagón, a poco más de una hora desde la capital hispalense, así como desde Matalascañas, aunque en este trayecto existen tramos con restricciones para preservar el entorno.

El resto de playa de Huelva que se han convertido en las más largas del territorio

Además, este gigantesco arenal no se encuentra solo en esta parte de Huelva, sino que linda con otra de las playas más largas del territorio, la de Castilla, que se extiende por 17 kilómetros en una unión perfecta entre Doñana y Mazagón.

Esta es la ciudad andaluza que tiene la playa más larga de toda España / Junta de Andalucía

Pero la riqueza costera de Huelva no se queda ahí, sino que alberga otras de las costas más largas de España, como la de Nueva Umbría, en Lepe, con 12 kilómetros de longitud, y la playa de Mazagón, con 9 kilómetros de extensión.