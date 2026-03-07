David Pastor, filósofo sevillano: "Necesitamos a los demás para conocernos a nosotros mismos"

"Necesitamos a los demás para conocernos a nosotros mismos", así de tajante se ha mostrado el profesor, escritor y divulgador sevillano en una de sus últimas intervenciones públicas, en la que ha mostrado la necesidad de vivir en sociedad y mantener unas buenas y estrechas relaciones humanas para descubrirse "a través de la mirada del otro".

Pastor Vico estudió filosofía en la Universidad de Sevilla, donde se especializó en Ética de la Comunicación, y actualmente es profesor de la Universidad del Atlántico Medio. Una experiencia vital y profesional que le ha convertido en todo un referente en la filosofía, no solo en España sino en todo el ámbito internacional.

La importancia de las relaciones humanas en el conocimiento personal

Así, son múltiples las entrevistas e intervenciones que ha realizado por todo el globo, como la que ha llevado a cabo para BBVA Argentina, en la que ha asegurado que lo importante no es solo el "yo", sino el conjunto entre persona, entorno y relaciones.

"Dice en uno de sus libros Aristóteles: 'Conocerse a uno mismo significa saber en qué eres bueno para así poder ayudar a los demás'. Pero lo primero, ¿cómo me conozco a mí mismo? Solo no te puedes conocer a ti mismo. Te conoces a través de la mirada del otro", ha narrado el filósofo sevillano.

La necesidad del otro para el autoconocimiento

Además, ha indicado que "necesitas el otro para conocerte a ti mismo, porque nadie se conoce a sí mismo solo".

"No puedes conocerte a ti mismo mirándote en el espejo, porque quién te va a decir que eso que sientes es una cosa u otra, quién te va a meter un dilema en la cabeza o te lo va a solucionar", ha añadido.

Aristóteles y la felicidad a través de las relaciones

Un sentimiento que el filósofo ha asegurado que, como en todos los aspectos importantes de la vida, como el amor y las relaciones, el ser humano "necesita que alguien nos explique qué es esto, por lo menos, verlo reflejado en la mirada del otro".

El filósofo también ha querido sacar a la luz las palabras de Aristóteles en las que explicaba que hay que aprender para qué somos buenos para poder ayudar a los demás, así como que "no se puede confiar en alguien que no tiene amigos".

La felicidad y el compartir problemas, según el filósofo sevillano

"Aquel que no tiene amigos es imposible que sea feliz. Porque, al final, nadie puede ser feliz solo", ha recalcado el sevillano.

Asimismo, ha señalado sobre este asunto: "Si tú no compartes los problemas de los demás, si tú no eres parte de la solución de los problemas de los demás, aportando aquello en lo que realmente eres útil, lo que estás imposibilitando es que los demás lleguen a ser felices contigo".