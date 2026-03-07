Dos detenidos en un dispositivo de Policía Local en la Macarena en plena escalada de tensión en El Cerezo

Los últimos incidentes registrados en la barriada del Cerezo y las denuncias vecinales por los problemas de seguridad derivados sobre todo de los gorrillas han provocado un refuerzo de la presencia policial en la zona, una de las principales reivindicaciones vecinales. En este escenario, la Policía Local ha difundido en redes la puesta en marcha de una operativo de control policial específico en la Avenida de San Lázaro.

Este operativo se ha saldado, de momento, con dos detenciones. La primera, a un varón de 42 años que conducía un turismo, sin permiso de conducir, documentación falsificada y usurpando la identidad de otra persona. Llevaba 145.000 euros en metálico en el asiento trasero, sin poder justificar su procedencia.

El segundo detenido, de 32 años, tenía una requisitoria en vigor por lo que fue detenido en cuanto la Policía detectó su identidad. Las diligencias se traspasaron a Policía Nacional que continúan las pesquisas oportunas.

Cruce de reproches

Este operativo se difunde tras varios días de cruces de reproches entre el Gobierno de España , a través de la Subdelegación, y el Ayuntamiento de Sevilla sobre las competencias de cada uno y las responsabilidades de Policía Nacional y Policía Local en los problemas de seguridad que se estaban produciendo por la presencia de gorrillas y por las actuaciones de un grupo de vecinos que han organizado patrullas vecinales por el barrio.