La llegada de la Cuaresma trae consigo uno de los postres más emblemáticos y admirados por los amantes del dulce: las torrijas. Así, la mayoría de pastelerías y obradores de toda Sevilla llenan sus vitrinas de estas creaciones a base de pan, leche, azúcar y canela. Y entre todas las opciones disponibles, destacan las creaciones de la pastelería de Manu Jara, que para esta temporada ha creado nueve variedades diferentes.

Cada año, Manu Jara ofrece las mejores torrijas tradicionales, además de crear una selección de especialidades que cambian cada temporada y que permiten explorar distintos sabores y texturas hasta crear un producto único lleno de matices.

Las famosas torrijas de Manu Jara vuelven a Sevilla: nueve variedades diferentes desde 1,6 euros / Manu Jara

Torrijas tradicionales y especiales de Manu Jara

Y para este año, el maestro pastelero ha creado nueve versiones diferentes, que se pueden degustar por un precio desde 1,60 euros, entre las que se encuentran dos clásicas y siete especiales, que se elaborarán a diario y se venderán en cada uno de sus puntos de venta hasta agotar existencias.

Para todas ellas, Manu Jara utiliza una receta base centrada en el uso del pan empapado con un reposo, cocción y acabado cuidados al detalle, lo que se plasma en su textura, jugosidad y consistencia a través de su miga húmeda y estable con un buen equilibrio entre dulzor y aroma.

Los dos tipos de torrijas clásicas disponibles esta temporada serán la de leche, con un precio de 2,90 euros, y la de vino, por 3,40 euros.

Torrijas especiales: sabores innovadores desde 1,60 euros

A estas se suman sus torrijas especiales, entre las que se encuentran su 'Torrisant', mitad croissant y mitad torrija, disponible por 1,60 euros; así como su 'Brûlée de piñones', de crema tostada con piñones, por 3,80 euros.

Junto a estas se pueden degustar su torrija de café y crema de licor, la de pera y caramelo; la de pistacho y naranja; la de Sacher, y la de azafrán, manzana y merengue, todas ellas disponibles por 4,60 euros.

Fechas y puntos de venta de las torrijas

Estas creaciones culinarias que delatan la cercanía de la Semana Santa se pueden disfrutar hasta el próximo 5 de abril, Domingo de Resurrección.

Para adquirirlas, se debe acudir a alguna de las tiendas de Manu Jara en la capital hispalense, situadas en Triana, en la calle Pureza, junto al Altozano; en el Centro, en el Gourmet Experience de El Corte Inglés del Duque; y en Nervión, en el lobby del Only YOU Hotel Sevilla.

En los tres establecimientos, la producción será diaria y su venta se mantendrá cada jornada hasta agotar existencias.