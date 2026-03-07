Así se transformará el antiguo centro comercial Zona Este: tres edificios de hasta nueve plantas con una plaza abierta

El centro comercial Zona Este, ubicado frente al Palacio de Congresos y Exposiciones de Sevilla, cerró sus puertas a finales del pasado 2025. La clausura definitiva se produjo el 1 de diciembre, casi dos décadas después de su inauguración. Apenas 15 días antes, bajaron la persiana también los cines.

Esto motivó que la empresa Gestión de Inmuebles y Solares S.L. presentara un estudio de detalle ante la Gerencia de Urbanismo para comenzar una nueva actividad, también terciaria. Esta semana, la Comisión Ejecutiva de este organismo dio luz verde de forma definitiva a este documento, lo que impulsará un nuevo desarrollo en la parcela que ocupara el centro comercial, que podría acoger un hotel, oficinas o usos comerciales. Según publicaba ABC, se levantará un hotel de 200 habitaciones y tendrá categoría de entre tres y cuatro estrellas.

"Nuevos usos terciarios"

Si fuese así, se uniría a la planta hotelera pendiente de abrir en Sevilla capital y provincia en los próximos meses. La patronal calcula 54 aperturas entre hoteles y alojamientos turísticos en los próximos tiempos. En este caso, se sitúa frente a Fibes, por lo que el turismo de congresos podría ser el objetivo de hacerse realidad.

"Los problemas de inviabilidad de la actividad comercial actual han llevado a la actual edificación a su cierre paulatino, por lo que la propuesta de nueva ordenación viene a resolver la implementación de nuevos usos terciarios que necesitan de otra tipología edificatoria integrados con el tejido urbano circundante en donde se implanta, evitando la situación de abandono y discontinuidad urbana actual, procurando un uso viable en las edificaciones futuras a ejecutar", señala el estudio de detalle.

Tres edificios y una plaza central

La nueva propuesta de ordenación con implantación de nueva edificación terciaria, continúa el documento, "debe tener en cuenta la coherencia de sus relaciones espaciales igualmente con respecto a los tejidos mayormente terciarios próximos, así como los residenciales".

El nuevo planeamiento incluye tres edificios, el más alto de ellos de planta baja más nueve y casi 40 metros de altura. Los otros dos serán gemelos, de seis plantas, a sumar a la baja. Además, el proyecto también introduce una plaza abierta en el centro del equipamiento.

Galería comercial

De la misma forma, se prevé mantener parcialmente la edificación existente en planta baja de comercio hasta una ocupación máxima del 60% del suelo -la superficie total es de casi 10.400 metros cuadrados- y establecer una edificación en altura sobre dicho basamento.

"Ante la situación anteriormente descrita, parece lógico pensar que se hace necesario aumentar las alturas marcadas en el PGOU ante la dificultad de materialización de los nuevos usos terciarios proyectados.", añade.