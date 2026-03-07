Sevilla se transforma en el paraíso de la carne con Champion Beef: los mejores parrilleros del mundo se reúnen el 9 de Marzo

El próximo lunes 9 de marzo, Sevilla se convertirá en el epicentro nacional del universo de la carne con la celebración de ChampionBeef. Este evento, organizado por la empresa sevillana OstreaSur y su marca OstreaBeef, reunirá a más de 500 profesionales del sector cárnico en el Restaurante Puerto de Cuba – Café del Río. Durante la jornada, destacados parrilleros y expertos responderán a preguntas clave sobre el arte de la carne.

La preguntas clave de un buen chef carnicero

¿Cuándo se debe poner la sal a una chuleta? ¿Qué corte convierte una pieza de carne en una auténtica experiencia gastronómica? ¿Qué diferencia a una parrilla normal de la que utilizan algunos de los mejores asadores del mundo? Algunas de estas preguntas tendrán respuesta en este evento gastronómico en Sevilla de carácter profesional que congregará a más de 500 asistentes entre distribuidores de productos gourmet, hosteleros y especialistas del ámbito gastronómico.

Cartel del evento Campion Beef en Sevilla. / El Correo

Según explica David García Pruna, gerente de OstreaSur, el evento ha sido bautizado como Champion Beef por la concentración de referentes que participarán en la jornada. “Hablamos de auténticos líderes en sus respectivos ámbitos que raramente coinciden en un mismo espacio debido a sus múltiples compromisos profesionales”, señala.

Demostraciones en directo

Uno de los momentos más esperados del encuentro será la demostración en directo que protagonizarán dos grandes especialistas de la parrilla. Gonzalo Madrigal, parrillero jefe del restaurante El Capricho, situado en Jiménez de Jamuz (León) y considerado uno de los grandes templos mundiales de la carne, mostrará algunas de las técnicas que han convertido a este establecimiento en un referente internacional en el tratamiento del vacuno. Junto a él participará Jesús Barranco, chef ejecutivo del grupo Raza y Dehesa Restaurante, que también compartirá su experiencia sobre el trabajo con la parrilla, el control del fuego y otros aspectos clave que influyen en el resultado final de una pieza de carne.

Análisis y debate en el sector cárnico

La jornada incluirá además un espacio de análisis y debate centrado en el conocimiento y los proyectos más innovadores del sector cárnico, así como en la evolución actual del mercado. En este foro participarán figuras de referencia como José Gordón, propietario del restaurante El Capricho y considerado uno de los grandes embajadores mundiales de la carne; Daniel Cochón, director de Producción y Logística de Frigoríficos Bandeira, el matadero más importante de Europa especializado en ganado nacional; y Miguel Vergara, presidente del Grupo Miguel Vergara, una de las compañías líderes en la producción de carne de vacuno en España y referente internacional en carne Angus.

Zona expositiva de productos gourmet

Durante el transcurso del encuentro, OstreaSur habilitará también una amplia zona expositiva en la que se podrán descubrir algunos de los productos que forman parte de su selecto catálogo gourmet, presente actualmente en muchos de los restaurantes y establecimientos más destacados de Sevilla, Cádiz y Huelva. Entre ellos se encuentran firmas reconocidas dentro del sector gastronómico como Casa Riera Ordeix, Urgasa, el Grupo Ricardo Fuentes con su atún de almadraba, Casa Santoña con sus anchoas y encurtidos, o la empresa gallega A Conserveira especializada en conservas de pescados y mariscos de alta calidad. También estarán presentes productos como las ostras Gillardeau, consideradas entre las mejores del mundo, los ibéricos de la firma Aljomar, la merluza gallega de Donorte o las elaboraciones de marisco preparadas para carpaccios y tartares de la empresa alicantina Marufina.

Colaboraciones y evento final

El encuentro contará igualmente con la colaboración de marcas nacionales como Rives y Cruzcampo y concluirá con la actuación musical del músico y compositor sevillano David García Pineda, conocido artísticamente como D’Pineda.