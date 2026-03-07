Sevilla Este verá cortada la Avenida Médicos sin Fronteras desde este domingo hasta el jueves

Continúa el plan de reasfaltado en Sevilla, en esta ocasión centrado en los distritos de Sevilla Este y San Pablo-Santa Justa a partir de este domingo 8 de marzo por un valor de 252.000 euros, según informa el ayuntamiento hispalense.

Según han indicado fuentes municipales a Europa Press, las nuevas calles que serán objeto de estos trabajos son la avenida Médicos sin Fronteras, la avenida Pueblo Saharaui y la avenida Pablo Iglesias. Todos los cortes se harán en horario nocturno de 23,00 a 06,30 horas

Estas son las obras en Sevilla Este

Las obras en la avenida Médicos sin Fronteras, ubicada en Sevilla Este, comienzan este domingo 8 de marzo con el corte total de la vía entre la avenida de las Ciencias y la calle Felicidad Abril de Dios. Se extenderán hasta el 12 de marzo.

La calle doctor González Caraballo, queda en "fondo de saco" desde su confluencia con calle Donantes de Sangre, con acceso únicamente a residentes. Asimismo, también queda de esta forma la calle Fernanda Calado Rosales, desde su confluencia con calle doctor Madrazo Osuna.

El plan de reordenación del tráfico queda de la siguiente forma: avenida Donantes de Sangre, doctor González Caraballo, avenida Emilio Lemos, avenida de las Ciencias, calle Japón, calle Birmania, calle Médicos Mundi, calle Donantes de Sangre y calle Dr. Nieto Barrera.

También queda la calle doctor Madrazo Osuna, calle Fernanda Calado Rosales, calle doctor Madrazo Osuna y avenida de las Ciencias. Por último, la calle doctor Madrazo Osuna, calle Doctora Navarro y la avenida Médicos Sin Fronteras.

Las obras en San Pablo-Santa Justa

El día 8 de marzo también comienzan las obras en la avenida Pablo Iglesias en el tramo entre la Glorieta Julián Besteiro y la calle San Juan Bosco. Los trabajos se extienden hasta el 13 de marzo.

Con estas actuaciones se contempla que la calle Urquiza, queda en "fondo de saco" con acceso únicamente a residentes.

El tráfico en la zona queda reordenado por la avenida José Laguillo, calle Esperanza Trinidad, calle San Juan Bosco y avenida Pablo Iglesias. Y por otro lado la salida estación de Santa Justa, calle San Juan Bosco, calle Venecia, José Laguillo y Glorieta Julián Besteiro.

Por último, el lunes 9 de marzo es el comienzo del reasfaltado de la avenida Pueblo Saharaui con el corte total del tramo entre la calle Samaniego y la calle Carmen Martínez Sancho. La actuación se extiende hasta el 14 de marzo.

La calle Gerión, queda en "fondo de saco" desde su confluencia con calle Argantonio, con acceso únicamente a residentes.

El plan de tráfico reordena la circulación contempla la calle Samaniego, calle Arroyo, calle Tharsis, calle San Juan Bosco, avenida Manuel del Valle, avenida Pueblo Saharaui y la calle Carmen Martínez Sancho.

Asimismo, contempla el recorrido por la calle Argantonio, calle Guanahaní y calle Arroyo.

Más de 30 vías reasfaltadas

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, anunciaba a mediados de febrero un plan de mejora de pavimentos y asfaltado destinado a más de 30 vías de la ciudad tras los daños provocados por las últimas borrascas.

El plan cuenta con 10,3 millones de euros, que serán complementarios a los contratos de mantenimiento de conservación del pavimento que realiza el Consistorio por valor de 20 millones de euros.

En estas semanas han concluido los trabajos en la Ronda de Capuchinos en el tramo entre la Gasolinera Repsol y la Carretera de Carmona, el carril bus de la calle Recaredo y María Auxiliadora. Asimismo en la avenida Sánchez Pizjuán en el tramo comprendido entre Don Fadrique y José Díaz.

Además, han terminado las actuaciones de reasfaltado en la calle Demetrio de los Ríos y han finalizado este viernes en Enramadilla.

Entre las vías dentro del plan, Sanz ha destacado el próximo reasfaltado total del Puente del Cristo de la Expiración. Una actuación que vendrá acompañada de una renovación de los toldos del puente "que están instalados desde su construcción para la Expo 92". Asimismo, también se van a realizar labores de pintura.