El bar de Sevilla con 640 años que vendía escobas y hoy sirve la mejor comida casera: "Por sus mesas pasaron Cervantes y Lope de Vega"

Tradicionalmente, se ha señalado al bar El Rinconcillo como el más antiguo de toda Sevilla, un negocio que se inauguró en 1670 y que se mantiene abierto a día de hoy. Sin embargo, existe otro restaurante en la capital hispalense, Las Escobas, que abrió sus puertas casi 300 años antes, pero que durante su larga historia ha sufrido distintos cambios, cierres y reaperturas hasta convertirse en la actualidad en un emblema de la cocina tradicional sevillana.

Este enclave repleto de historia es el restaurante Antigua Taberna de Las Escobas, un establecimiento situado en la calle Álvarez Quinteros de la capital hispalense, junto a la Catedral de Sevilla, que empezó su andadura en 1386, lo que lo convierte en la primera taberna que abrió en toda España.

Historia de la Antigua Taberna de Las Escobas de Sevilla

Los inicios de este restaurante se remontan 640 años atrás, cuando un hombre que trabajaba como escobero decidió despachar también vino en su local para solventar los problemas económicos por los que pasaba, lo que le llevó a poner una mesa y barriles en el negocio.

Antigua Taberna de Las Escobas, el bar de Sevilla que se ha convertido en el más antiguo de España / Tripadvisor

Así, era común encontrarse en el lugar toda clase de escobas creadas con las palmas que encontraba en el río cercano, que el profesional confeccionaba mientras no había clientes.

"Las fabricaba, las colgaba del techo y las vendía", han señalado sobre su propia historia desde este restaurante, que ha asegurado que el hombre aprovechaba el mercadeo que se producía en las escalinatas de la Catedral para vender sus escobas.

Un lugar de encuentro de escritores, poetas y pintores

Pero su pericia en la elección de los mejores vinos hizo que, poco a poco, el escobero fuera dejando su labor artesanal a un lado y se dedicara exclusivamente a la taberna.

Fotografía tomada en la taberna Las Escobas de Sevilla en 1386 / Las Escobas

Tras convertirse la ciudad en Puerto de Indias, cada vez había más viajeros en Sevilla, lo que hizo que esta taberna se convirtiera en una posada en la que se reunían toda clase de personalidades, muchos de ellos escritores, poetas, pintores y talladores de mármol.

Personajes ilustres en Las Escobas de Sevilla

"En los Siglos de Oro se reunieron alrededor de sus mesas personajes como Cervantes o Lope de Vega. Durante el Romanticismo, compusieron versos, en la penumbra de esta taberna, Bécquer, Dumas, Lord Byron. La Generación del 98 hizo de ella lugar de cita necesario", han indicado desde el negocio.

Entre sus usuarios habituales también se encontraban los hermanos Álvarez Quintero, Santiago Montoto y gran parte de los poetas de la Generación del 27. "Hasta hace pocos años siempre fue referente necesario de reuniones de gente culta", han añadido.

Era tal la importancia del lugar que incluso el propio Ángel Fernández de los Ríos le dedicó un poema a esta taberna.

El resurgir de Las Escobas

Pero, a pesar de su éxito, este negocio que durante toda su historia ha mantenido el nombre de sus orígenes, Las Escobas, estuvo a punto de desaparecer en los años 70 tras su cierre.

Sin embargo, sus nuevos propietarios volvieron a abrir el negocio y lo remodelaran, aunque mantuvieron su esencia y su nombre original, dándole a conocer como Antigua Taberna de Las Escobas.

Cocina tradicional y platos clásicos

Un lugar que, a pesar del trascurso de los siglos, mantiene su pasión por los "platos de sabor clásico", a los que han sumado "nuevas creaciones de su joven cocina".

En este local que tiene su cocina abierta todos los días de la semana, de 12.00 a 23.00 horas, cuenta con tapas desde 5,50 euros, como salmorejo, ensaladilla rusa, patatas aliñadas, croquetas de rabo de toro, bravas, adobito sevillano y gambones en tempura negra.

Además, dispone de paellas y arroces, pasta, platos de verdura, pescados, guisos y toda clase de postres como tarta de queso, brownie, tarta de chocolate tiramisú, copas de helado o sus conocidas poleás, que son gachas con picatostes de pan y miel de caña.

Así, la Antigua Taberna de Las Escobas sigue ofreciendo la mejor cocina tradicional sevillana mientras mantiene vivo un testimonio único de la gastronomía y la historia de Sevilla.