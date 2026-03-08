Lo que dice Aemet sobre las posibles lluvias en Sevilla por la DANA que afectará a Andalucía

Esta nueva DANA que afectará a España y Andalucía este lunes por la noche y más intensamente el martes, también tendrá repercusión en la provincia de Sevilla con lluvias, dependiendo de las zonas pero con poca intensidad y dispersas, según datos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Cómo lloverá en Sevilla, ... si llueve

El lunes los cielos en la provincia de Sevilla y capital estarán nubosos, con posibilidad a partir de las 18.00 horas de comenzar las lluvias en casi toda la provincia, eso sí débiles e intermitentes, finalizando la jornada con nubes.

El martes será el día de más incidencia de la DANA en Andalucía, aunque más en la zona oriental. En Sevilla, este día comenzará por nubes y claros, para pasar en el periodo de 06.00 a 12.00 horas a un escenario de nubes, claros y posibles tormentas, aunque con pocas lluvias, finalizando el día con cielos nubosos.

Ya el miércoles vuelve la estabilidad a Sevilla y habrá cielos despejados en general, finalizando este episodio inestable en la comunidad autónoma.

Más fresco el martes en la provincia

La provincia de Sevilla arrancará la semana con un ambiente suave en las horas centrales, con máximas el lunes de hasta 19 grados en la capital y 18 en Lebrija y Écija, pero el martes se apreciará un descenso térmico generalizado y especialmente notable en las máximas, que caerán hasta los 16 grados en Sevilla, 15 en Lebrija, 14 en Écija y solo 12 en Morón de la Frontera, municipio este último donde más se acusará el bajón. También refrescarán las mínimas, aunque será el miércoles cuando vuelva a notarse una recuperación de las temperaturas diurnas, con valores de nuevo más templados en el conjunto de la provincia.