Ni Écija ni Dos Hermanas: el puente de hierro más antiguo de toda España está en esta ciudad de Sevilla y lo has cruzado miles de veces

Es uno de los lugares más fotografiados y transitados de la provincia de Sevilla pero, además, es un enclave lleno de historia e importancia patrimonial. Se trata del Puente de Isabel II, popularmente conocido como el Puente de Triana que, además de ser uno de los rincones más emblemáticos de Sevilla capital, es el puente de hierro más antiguo y mejor conservado de toda España.

Con sus 174 años de vida, esta infraestructura continúa en pleno uso y acoge cada jornada a miles de sevillanos y visitantes que recorren sus 150 metros de distancia para unir el Centro con el barrio de Triana.

El intento de los romanos y la creación del Puente de Barcas

Durante siglos, han sido varios los intentos de crear un puente para unir las dos orillas del Guadalquivir. Este fue el caso de los romanos, que no pudieron hacerlo por los problemas que encontraron para cimentar estas tierras, que eran demasiado blandas y arenosas al estar junto al río.

Vistas del Puente de Triana desde el mirador Torre Sevilla / El Correo

Los árabes sí consiguieron realizar un puente en 1171, bajo el gobierno del califa Abu Yacub Yusuf, pero en lugar de una estructura fija, estaba formado por 13 barcas amaradas entre sí por cadenas y sobre las que se apoyaban fuertes tablones de madera, una construcción que se conocía como el Puente de Barcas.

El Puente de Triana, inspirado en París

Fue en 1845 cuando comenzó la construcción del puente que le sustituiría, conocido como Puente de Isabel II al haberse levantado bajo el reinado de la monarca, inaugurándose finalmente el 27 de septiembre de 1852.

Para la construcción de este puente que buscaba ser un símbolo del progreso en la ciudad, se contó con los ingenieros Gustavo Steinacher y Ferdinand Bennenot, quienes se inspiraron en el Puente de Carrousel, una estructura levantada en París en 1831.

El derrumbe del puente parisino y el “hermano gemelo” en Sevilla

Este puente situado sobre el Sena fue diseñado por el ingeniero Antoine-Rémy Polonceau, considerado un pionero en el uso de estructuras metálicas, que decidió colocar en los extremos del puente cuatro esculturas que simbolizan la paz, la abundancia, la industria y el comercio.

Puente de Carrousel, la construcción parisina que inspiró el Puente de Triana / .

Sin embargo, en 1939 se derrumbó este puente francés y se construyó uno más moderno. Pero su emblema no murió con él, ya que contaba con un 'hermano gemelo' en la capital de Sevilla.

Así, el Puente de Triana se convirtió en el primer puente metálico de la ciudad y en todo un referente de la ingeniería moderna de toda Europa, que comparte con el de París sus tres arcos elípticos con estribos y pilares metálicos.

Monumento Histórico Nacional y símbolo vigente de Sevilla

Al contrario de lo que le ocurrió al puente parisino, el de Sevilla ha conseguido mantenerse intacto tras el paso de los años y los contratiempos, como cuando en 1974 las autoridades quisieron derribarlo por motivos de seguridad, pero se consiguió parar la operación por las protestas ciudadanas.

La Esperanza de Triana por el puente de Triana. / Ana Ramos Caravaca

Hoy, 174 años después, este puente declarado Monumento Histórico Nacional continúa en pie y siendo uno de los mayores emblemas de la ciudad y todo un referente en el país por su belleza, complejidad y antigüedad.