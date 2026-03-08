Isabel Díaz Ayuso y José Luis Sanz comparten agenda en Nueva York: la Bienal de Flamenco une a Sevilla y Madrid

Las agendas del alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, y de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se han cruzado en Nueva York. Ambos han compartido uno de los actos principales del programa de eventos diseñado por el Ayuntamiento en la ciudad estaodunidense: la presentación de la XXIV edición de la Bienal de Flamenco en el marco del Flamenco Festival de Nueva York. El acto de presentación tuvo lugar tras la actuación del espectáculo Vuela de Sara Baras.

El alcalde de Sevilla agradeció la presencia de la presidenta de la Comunidad de Madrid: “La cultura nos une más allá de territorios. El flamenco es patrimonio común, es España proyectándose al mundo con dignidad y excelencia. Sevilla y Madrid, España y Estados Unidos, unidos esta noche por un arte que nació en nuestra tierra pero que pertenece ya a la humanidad”.

Asimismo, Sanz subrayó con contundencia la dimensión internacional del evento “La Bienal de Flamenco de Sevilla no es un festival más. Es el referente absoluto del flamenco en el mundo. Es el lugar donde el arte se consagra y el faro que marca el rumbo”.

Espectáculo de Sara Baras

Uno de los momentos más esperados de la XXIV edición será la inauguración a cargo de Sara Baras, que regresa a la Bienal tras catorce años de ausencia con el estreno absoluto de su nuevo espectáculo Infinita, que se presentará en el Teatro de la Maestranza. Un regreso que el alcalde Sanz calificó de “especialmente simbólico” al reforzar el vínculo entre “una artista universal y la gran cita mundial del flamenco en su ciudad”.

Durante el acto, Luis Ybarra desgranó los principales hitos de la programación de esta XIV edición, mientras que Miguel Marín puso en valor la conexión cultural entre Sevilla y Nueva York a través del flamenco.

Presentación de la Bienal en Nueva York / El correo

Agenda en Nueva York

La visita del alcalde de Sevilla con una delegación municipal a Nueva York ha contado con distintos encuentros orientados a incrementar la proyección internaiconal de la ciudad. Así, José Luis Sanz mantuvo una reunión con el club New York Road Runners, que se organiza cada año de organizar la Maratón de Nueva York, con el objetivo de establecer vías de colaboración con la prueba sevillana, una de las más importantes del circuito internacional.

También se han mantenido encuentros dentro del ámbito turístico e institucional con el objetivo de consolidar el mercado norteaméricano y promover la organización de eventos de primer nivel en la ciudad como la reciente cumbre de Naciones Unidas.

En el ámbito empresarial, entre otras citas, el alcalde visitó las oficinas centrales de IBM en Nueva York con el objetivo de explorar inversiones y vías de desarrollo de proyectos en Sevilla vinculados con la inteligencia artificial o la ciberseguridad.