Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Crónica Betis GetafeNotas del BetisCrónica Sevilla RayoNotas del SevillaAcuífero Campiña cordobesaZona EsteExpertos UrbanismoBar Sevilla 640 añosMinas Andalucía
instagramlinkedin

Isabel Díaz Ayuso y José Luis Sanz comparten agenda en Nueva York: la Bienal de Flamenco une a Sevilla y Madrid

El acto se celebró tras el espectáculo Vuela de Sara Baras en el marco del Flamenco Festival de Nueva York

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, y la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, y la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso / El Correo

Susana Sorní

Sevilla

Las agendas del alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, y de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se han cruzado en Nueva York. Ambos han compartido uno de los actos principales del programa de eventos diseñado por el Ayuntamiento en la ciudad estaodunidense: la presentación de la XXIV edición de la Bienal de Flamenco en el marco del Flamenco Festival de Nueva York. El acto de presentación tuvo lugar tras la actuación del espectáculo Vuela de Sara Baras.

El alcalde de Sevilla agradeció la presencia de la presidenta de la Comunidad de Madrid: “La cultura nos une más allá de territorios. El flamenco es patrimonio común, es España proyectándose al mundo con dignidad y excelencia. Sevilla y Madrid, España y Estados Unidos, unidos esta noche por un arte que nació en nuestra tierra pero que pertenece ya a la humanidad”.

Asimismo, Sanz subrayó con contundencia la dimensión internacional del evento “La Bienal de Flamenco de Sevilla no es un festival más. Es el referente absoluto del flamenco en el mundo. Es el lugar donde el arte se consagra y el faro que marca el rumbo”.

Espectáculo de Sara Baras

Uno de los momentos más esperados de la XXIV edición será la inauguración a cargo de Sara Baras, que regresa a la Bienal tras catorce años de ausencia con el estreno absoluto de su nuevo espectáculo Infinita, que se presentará en el Teatro de la Maestranza. Un regreso que el alcalde Sanz calificó de “especialmente simbólico” al reforzar el vínculo entre “una artista universal y la gran cita mundial del flamenco en su ciudad”.

Durante el acto, Luis Ybarra desgranó los principales hitos de la programación de esta XIV edición, mientras que Miguel Marín puso en valor la conexión cultural entre Sevilla y Nueva York a través del flamenco.

Presentación de la Bienal en Nueva York

Presentación de la Bienal en Nueva York / El correo

Agenda en Nueva York

La visita del alcalde de Sevilla con una delegación municipal a Nueva York ha contado con distintos encuentros orientados a incrementar la proyección internaiconal de la ciudad. Así, José Luis Sanz mantuvo una reunión con el club New York Road Runners, que se organiza cada año de organizar la Maratón de Nueva York, con el objetivo de establecer vías de colaboración con la prueba sevillana, una de las más importantes del circuito internacional.

También se han mantenido encuentros dentro del ámbito turístico e institucional con el objetivo de consolidar el mercado norteaméricano y promover la organización de eventos de primer nivel en la ciudad como la reciente cumbre de Naciones Unidas.

Noticias relacionadas y más

En el ámbito empresarial, entre otras citas, el alcalde visitó las oficinas centrales de IBM en Nueva York con el objetivo de explorar inversiones y vías de desarrollo de proyectos en Sevilla vinculados con la inteligencia artificial o la ciberseguridad.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Sevilla aprueba el precio por ir al baño: costará 70 céntimos entrar en cualquier aseo público
  2. Así se transformará el antiguo centro comercial Zona Este: tres edificios de hasta nueve plantas con una plaza abierta
  3. El restaurante favorito de los famosos está en este municipio de Sevilla: se han podido ver por allí a Keanu Reeves, Carlos Sobera y Tamara Gorro
  4. Expertos en Urbanismo analizan los nuevos barrios de Palmas Altas o Sevilla Este: 'La vivienda es lo primero, los servicios llegan después
  5. La Universidad de Sevilla se da un plazo de dos años para reducir los profesores sustitutos y cumplir con Europa
  6. El Ayuntamiento avisa por escrito a los titulares de casetas de la Feria: son responsables de la seguridad laboral en el montaje
  7. El Real de la Jara se prepara para el Rito Gastronómico de la Matanza del Cerdo Ibérico: programación, actividades y degustaciones
  8. La Junta abre la puerta a una mayor ampliación de la línea 2 por el Aljarafe y estudiará las propuestas de los alcaldes

Dos niños de 11 años, perseguidos por la Policía Local de Sevilla tras huir en moto y sin casco por el Polígono Sur

Dos niños de 11 años, perseguidos por la Policía Local de Sevilla tras huir en moto y sin casco por el Polígono Sur

Isabel Díaz Ayuso y José Luis Sanz comparten agenda en Nueva York: la Bienal de Flamenco une a Sevilla y Madrid

Isabel Díaz Ayuso y José Luis Sanz comparten agenda en Nueva York: la Bienal de Flamenco une a Sevilla y Madrid

Dos mareas feministas atraviesan Sevilla sin cruzarse por el 8M: "Ojalá podamos recuperar la unidad"

Dos mareas feministas atraviesan Sevilla sin cruzarse por el 8M: "Ojalá podamos recuperar la unidad"

Lo que dice Aemet sobre las posibles lluvias en Sevilla por la DANA que afectará a Andalucía

Lo que dice Aemet sobre las posibles lluvias en Sevilla por la DANA que afectará a Andalucía

El bar de Sevilla con 640 años que vendía escobas y hoy sirve la mejor comida casera: "Por sus mesas pasaron Cervantes y Lope de Vega"

El bar de Sevilla con 640 años que vendía escobas y hoy sirve la mejor comida casera: "Por sus mesas pasaron Cervantes y Lope de Vega"

El secreto mejor guardado de la calle San Luis: la iglesia más espectacular y desconocida de toda Sevilla

El secreto mejor guardado de la calle San Luis: la iglesia más espectacular y desconocida de toda Sevilla

Ni Écija ni Dos Hermanas: el puente de hierro más antiguo de toda España está en esta ciudad de Sevilla y lo has cruzado miles de veces

Ni Écija ni Dos Hermanas: el puente de hierro más antiguo de toda España está en esta ciudad de Sevilla y lo has cruzado miles de veces

Un hombre fabricaba munición para armas de guerra usadas por la OTAN en su casa de Sevilla: le piden 7 años de cárcel

Un hombre fabricaba munición para armas de guerra usadas por la OTAN en su casa de Sevilla: le piden 7 años de cárcel
Tracking Pixel Contents