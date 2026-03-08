Dos mareas feministas atraviesan Sevilla sin cruzarse por el 8M: "Ojalá podamos recuperar la unidad"

Las calles de Sevilla se han vuelto a teñir de morado en este 8M. Dos mareas feministas han cruzado la ciudad en la mañana del domingo. Ambas manifestaciones compartían mensajes y la mayor parte de los objetivos de lucha por una igualdad real, contra el machismo y contra la violencia de género. Pero, de nuevo, no hubo acuerdo a la hora de organizar una única concentración de forma que acabaron atravesando el centro de la ciudad por calles distintas y en sentido opuesto.

El recorrido de la manifestación de la Asamblea Feminista Unitaria fue más ambicioso. Arrancó a las 12 del mediodía desde la Torre Sevilla y realizó un recorrido de más de una hora y media atravesando una arteria principal de la ciudad como es el Paseo Colón. En cabeza de la manifestación, la presidenta de Amama, Ángeles Claverol. Entre los convocantes, estaban además, los dos grandes sindicatos CCOO y UGT, además de formaciones políticas como IU y Podemos.

La manifestación, acompañada de un amplio despliegue policial debido al corte de tráfico que implicaba en el Paseo Colón, realizó el recorrido entre mensajes contra el fascismo, el machismo y la violencia de género. La guerra de Irán, el ataque israelí a Palestina o la situación sanitaria andaluza estuvieron también muy presentes en una manifestación que desembocó en San Telmo.

A la misma hora, a las 12.00, en Plaza Nueva, arrancó la segunda manifestación con un objetivo más modesto de recorrido y menos afluencia de personas. Convocaba el movimiento feminista de Sevilla, con 30 colectivos, herederos del movimiento que arrancó las movilizaciones del 8-M en Sevilla antes de su división. Además de asociaciones de mujeres, formaciones políticas como el PSOE respaldaron estaban convocatoria a la que acudían con pancarta propia como es tradicional.

En el recorrido de esta segunda manifestación estuvieron presentes los mensajes abolicionistas y contra la prostitución, un tema que estaba entre los ejes de esta convocatoria y que comparte el PSOE con los colectivos convocantes de esta concentración pero no con todas las formaciones de la izquierda.

La presencia de líderes políticos

La vicepresidenta del Gobierno y secretaria general del PSOE Andaluz, María Jesús Montero, fue la principal referente político en el 8-M sevillano. Hasta el punto de que tuvo que duplicarse. Arrancó la jornada en la manifestación del movimiento feminista de Sevilla, donde había convocado el PSOE, para desplazarse posteriormente hasta la Torre Sevilla, para compartir recorrido con Amama y los sindicatos.

"Ojalá el año que viene sólo haya una manifestación. Es una pena que no podamos expresar toda nuestra fuerza juntas cuando tenemos más puntos que nos unen que nos separan. Ojalá podamos ir en una sola manifestación que ponga en valor la fuerza de las mujeres", apuntó la vicepresidenta del Gobierno. La división de Sevilla está presente en otras muchas ciudades españolas y en el caso andaluz también ha ocurrido en Almería.

María Jesús Montero centró su mensaje, además de en el 8-M en el 'No a la guerra'. "Promovemos que las soluciones a los conflictos sea dialogada y pacífica. En ningún caso" el Gobierno central va a autorizar la utilización de las bases para una guerra militar, que es lo que tenemos en este momento", subrayó la vicepresidenta. Expresó así la secretaria general de los socialistas un comentario compartido en todos los ámbitos del movimiento feminista sevillano durante los últimos años: la división en dos manifestaciones independientes diluye el 8-M y resta poder de convocatoria.

En esta segunda convocatoria estuvo también presente el coordinador general de IU, Antonio Maíllo, candidato de la coalición de izquierdas Por Andalucía, así como el candidato de Podemos Andalucía, Juan Antonio Delgado.

El PP-A, por su parte, había convocado a la misma hora de las dos manifestaciones en Sevilla su principal acto por el 8-M con una entrega de premios a mujeres andaluzas referentes que se celebró en el Hotel Barceló Renacimiento de la Cartuja. Un encuentro presidido por Juanma Moreno con presencia también de la consejera de Igualdad Loles López.