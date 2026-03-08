Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Dos niños de 11 años, perseguidos por la Policía Local de Sevilla tras huir en moto y sin casco por el Polígono Sur

Los menores huyeron sin casco en una motocicleta de motocross, circularon en sentido contrario y atravesando zonas peatonales a gran velocidad

Imagen de la moto donde iban los menores.

Imagen de la moto donde iban los menores. / Emergencias Sevilla

R.M.

Sevilla

La Policía Local de Sevilla ha interceptado este domingo a dos menores de 11 años después de una arriesgada persecución por el entorno del Polígono Sur, según ha informado Emergencias Sevilla, servicio del Ayuntamiento de Sevilla, a través de sus redes sociales.

Los menores se dieron a la fuga a bordo de una motocicleta de motocross cuando fueron detectados por los agentes. Durante la persecución, ambos circulaban sin casco y realizaron distintas maniobras para intentar eludir a la Policía.

Imagen de la moto intervenida.

Imagen de la moto intervenida. / Emergencias Sevilla

Los niños llegaron a circular en sentido contrario, atravesaron zonas peatonales y lo hicieron a gran velocidad, lo que elevó el riesgo tanto para ellos mismos como para otras personas.

Una vez fueron interceptados e identificados, los dos menores quedaron a disposición de sus padres. Por su parte, la motocicleta fue intervenida por los agentes y trasladada a los almacenes municipales.

