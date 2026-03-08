El secreto mejor guardado de la calle San Luis: la iglesia más espectacular y desconocida de toda Sevilla

Uno de los mayores exponentes del Barroco de toda Sevilla. Así se define uno de los monumentos más hermosos y desconocidos de la capital hispalense, situada en el barrio de San Luis, en pleno casco histórico: la iglesia de San Luis de los Franceses.

Esta joya patrimonial que destaca por su espectacular cúpula, su compleja y amplia decoración simbólica y su atmósfera envolvente lo convierten en un tesoro único para los amantes del arte y la arquitectura.

De noviciado jesuita a abandono: construcción entre 1699 y 1731

Fue entre los años 1699 y 1731 cuando el arquitecto Leonardo de Figueroa construyó esta iglesia como noviciado de la Compañía de Jesús, en pleno auge del poder jesuita.

Sin embargo, este lugar cambió de manos en 1767 con la expulsión de los jesuitas, tras lo que le siguió una larga etapa de abandono.

Finalmente, en el siglo XXI, se llevó a cabo una profunda restauración que ha permitido reabrir este espacio para llevar a cabo visitas, conciertos y toda clase de actividades culturales.

Simbolismo barroco: retórica, teatralidad y mezcla de artes

Este conjunto monumental está compuesto por el antiguo noviciado jesuita, en el que destaca su capilla privada o doméstica, además de la iglesia pública.

Interior de San Luis de los Franceses / DIPUTACIÓN SEVILLA - Archivo

Como se puede ver en cualquiera de sus visitas, esta iglesia del Centro de Sevilla se caracteriza por el alto contenido simbólico que presenta en su ornamentación, en el que se plasman las herramientas propias del Barroco: la retórica, la teatralidad, el artificio y la combinación de diferentes artes plásticas.

Un interior ricamente decorado: Valdés, Martínez y Duque Cornejo

Así, la iglesia tiene una fachada ornamentada con un escudo de España coronado por tres ángeles defensores de la Iglesia, así como dos torres en sus extremos decoradas con azulejos y en las que se pueden contemplar a los Evangelistas.

De igual modo, esta iglesia cuenta con un interior extensamente decorado por los pintores Lucas Valdés y Domingo Martínez, además de con retablos e imágenes doradas creadas en su mayoría por el escultor Pedro Duque Cornejo.

A este conjunto se une una magnífica cúpula central, todo ello sustentado en su conjunto por 16 columnas salomónicas.

Horarios de visita: de martes a domingo

La capilla doméstica, por su parte, se encuentra en el antiguo noviciado, separada de la iglesia principal, y está compuesta por una sola nave, aunque también está decorada con frescos, pinturas, imágenes y reliquias obra de Lucas Valdés, Domingo Martínez y Duque Cornejo.

Un enclave patrimonial convertido en uno de los templos que mejor se conservan del Barroco sevillano que se puede visitar de martes a domingo de 10.00 a 14.00 horas y de 16.00 a 20.00 horas.

Precios de entrada y descuentos para residentes

Las tarifas para visitar esta iglesia es de 4 euros su entrada general, que se reduce a 2 euros para los menores de hasta 16 años acompañados de una persona mayor de edad, los mayores de 65 años, las personas desempleadas, los estudiantes de hasta 25 años y las personas con discapacidad.

Así ha quedado San Luis de los Franceses / El Correo

Los residentes, por su parte, pueden entrar por 1 euro, mientras que todos los visitantes pueden hacer uso de su servicio de audioguía en español, inglés, francés y alemán por 3 euros.