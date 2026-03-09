Sevilla
El día y la noche de los serenos en Sevilla: de pasear por barrios a disuadir peleas "sin protección, linternas ni guantes"
Más de un año después de que una empresa privada se hiciera cargo del servicio, algunos empleados señalan que cobran "el salario mínimo" y que afrontan situaciones de riesgo "sin conocimientos ni herramientas"
Cuando cae la noche en Sevilla salen los serenos a la calle. Este oficio se recuperó en la ciudad más de medio siglo después de su desaparición, en diciembre de 2023, en un programa de reinserción laboral que puso en marcha el Ayuntamiento. Luego pasó a manos de una empresa privada, que presta el servicio en la actualidad en hasta una treintena de barrios. Aunque estas rondas nocturnas no van solo de andar e informar: algunos de estos agentes cívicos denuncian que hacen frente a peleas, suicidios o accidentes sin la necesaria formación ni herramientas. Solo un chaquetón, un bolso y sus zapatos.
El Gobierno de José Luis Sanz inició este proyecto piloto para "atender a vecinos y visitantes y reforzar la seguridad con una labor preventiva y pedagógica". Así, el plan arrancó con 20 personas en paro que paseaban por el casco antiguo "fomentando la buena convivencia y el respeto entre la ciudadanía". Un proyecto que resultó ser "un éxito", según definió a mediados de 2024 el delegado de Empleo, Álvaro Pimentel.
Más tarde, en el verano de 2025, el servicio se adjudicó por un año -más otro prorrogable- a la empresa Serenos Gijón por 2,1 millones de euros (IVA incluido). Y de 20 agentes cívicos se pasó a un total de 50, y del casco antiguo a 29 barrios de Sevilla. Pero las condiciones, sin embargo, han empeorado, según exponen algunos de estos trabajadores. A preguntas de este medio, Serenos Gijón se remite al Consistorio hispalense como "único interlocutor autorizado" para atenderlas.
"Estaba intranquilo cuando me tocaba el centro"
Cuando pasó a manos privadas, las tareas a realizar quedaron establecidas en el pliego de prescripciones técnicas: "Ofrecer información sobre la ciudad y sus servicios, promover el civismo y tareas de acompañamiento en vías y espacios públicos". También la "detección de situaciones problemáticas como accidentes, actos incívicos, hechos delictivos, emergencias, que se tendrán que comunicar a los servicios públicos competentes".
Algunos empleados, por su parte, señalan que al principio les describieron el puesto de una forma muy diferente a la real: "Nos vendieron que era pasear por Sevilla de madrugada, que disfrutáramos y conociéramos la ciudad. Pero nada de personas agresivas, ebrias ni todo lo que conlleva la noche", asegura Fernando [nombre ficticio], miembro del cuerpo de serenos a día de hoy. "Sufres mucho cuando te encuentras a un hombre amenazando con un cuchillo, por ejemplo".
"Te dicen que vas a pasearte y que no es un trabajo duro: solo andar por las calles, informar y ayudar a visitantes o personas solas que necesiten compañía", apunta por su parte Antonio [nombre ficticio], exagente cívico. "Ahora bien, las labores en realidad van mucho más allá: nos han dado avisos de peleas para que nos presentáramos allí a modo de disuasión. Pero ¿qué potestad tenemos para disuadir? Yo al menos no contaba con herramientas ni formación".
"Recuerdo que nos llamaron también para atender a un varón inconsciente, pero no pudimos hacer nada porque no tenemos conocimientos de primeros auxilios", insiste Antonio a El Correo de Andalucía. "Voy para allá, pero ¿qué hago allí? Eso me sobrepasaba, y llegaba a casa agotado", rememora este antiguo empleado. "No estaba tranquilo cuando me tocaba recorrer el centro, sinceramente. Me notaba en tensión, se me cortaba el cuerpo".
"No nos dan ni linternas ni guantes"
De acuerdo a sus testimonios, estos serenos deben afrontar situaciones bastante complejas "sin ningún instrumento de protección o defensa". "Algunos llevan spray pimienta porque se lo han comprado ellos mismos en Amazon por su cuenta. Aunque si lo utilizas, puedes buscarte un problema serio. Y así es muy difícil", subraya Antonio. "Cabe recordar que somos agentes cívicos, no de seguridad".
"No tenemos una uniformidad adecuada, solo un chaquetón que no transpira, un polo de manga corta, un polar y un pantalón que además le dio alergia a varios compañeros", destaca Fernando. "El zapato es a demanda, aunque es nuestra herramienta principal, porque andamos una media de 20 kilómetros diarios. Algunos los tienen ya rotos, aunque la empresa les ha dicho que no les da ninguno más", afirma este sereno. "Ni siquiera nos dan ropa de agua, linterna o guantes".
"Durante la borrasca Leonardo, la única recomendación que se hizo a los serenos es que se resguardasen y tuviesen cuidado con las ramas. Están en la calle sin equipos de protección, sin formación ni protocolos", reprochó Myriam Díaz, concejal del PSOE, al Gobierno municipal durante la comisión de fiscalización del pasado 13 de febrero. "No se puso en riesgo a ningún trabajador, y siempre se siguió la supervisión de la empresa responsable", respondió por su parte el delegado Álvaro Pimentel.
"El ambiente laboral es tenso"
"El ambiente laboral es constantemente tenso", recoge un comunicado emitido esta misma semana de forma anónima "por miedo a represalias". "Además, el salario que percibimos es el mínimo interprofesional, unos 1.264 euros mensuales con las pagas extraordinarias prorrateadas. No se abonan pluses por domingos ni festivos, pese a que trabajamos habitualmente en dichos días y en horario nocturno", denuncia también este escrito.
Desde el Ayuntamiento de Sevilla aseguran a este medio que el seguimiento a la compañía adjudicataria "es prácticamente diario, como se hace con todos los contratos municipales". Sin embargo, subrayan que hasta el momento no han recibido "ninguna queja formal de ningún trabajador". Algo que se debe, según los empleados consultados, "a la situación de vulnerabilidad" de buena parte de la plantilla: "Muchos prefieren callar para no perder el empleo o porque les queda poco para jubilarse".
- El bar de Sevilla con 640 años que vendía escobas y hoy sirve la mejor comida casera: 'Por sus mesas pasaron Cervantes y Lope de Vega
- Sevilla aprueba el precio por ir al baño: costará 70 céntimos entrar en cualquier aseo público
- Así se transformará el antiguo centro comercial Zona Este: tres edificios de hasta nueve plantas con una plaza abierta
- Expertos en Urbanismo analizan los nuevos barrios de Palmas Altas o Sevilla Este: 'La vivienda es lo primero, los servicios llegan después
- El restaurante favorito de los famosos está en este municipio de Sevilla: se han podido ver por allí a Keanu Reeves, Carlos Sobera y Tamara Gorro
- La preocupación por la tensión en El Cerezo se extiende por Sevilla: 50 entidades firman contra las patrullas vecinales y la violencia
- La Universidad de Sevilla se da un plazo de dos años para reducir los profesores sustitutos y cumplir con Europa
- David Pastor, filósofo sevillano: 'Necesitamos a los demás para conocernos a nosotros mismos