El alza del precio de la gasolina amenaza a los sevillanos: estas son las gasolineras donde es más económico repostar

El precio del combustible de las gasolineras de Sevilla sigue al alza tras el conflicto desatado en Oriente Próximo. La semana arranca en la capital con precios de la gasolina que roza los 1,80 euros el litro, aunque hay estaciones más baratas donde se puede repostar por 1,50 euros. Por su parte, el gasoil roza los 1,90 €/litro en su máximo, aunque el mínimo está en 1,479 euros. Entre las gasolineras más baratas se encuentra la de Alcampo de la Ronda del Tamarguillo, mientras la Repsol de Ronda de Capuchinos se consolida como una de las más caras de la ciudad.

La causa del encarecimiento se encuentra a miles de kilómetros de distancia. Irán ha bloqueado el Estrecho de Ormuz, un paso marítimo estratégico por el que transita aproximadamente el 20% del petróleo mundial, como respuesta a los ataques recibidos. La reacción de los mercados ha sido inmediata: el barril de Brent, referencia para el mercado europeo, ha pasado de los 71 dólares registrados el 27 de febrero a superar los 82 dólares en cuestión de días.

El precio más barato de la gasolina: 1,509 €/litro

Respecto a la Gasolina 95, las estaciones más baratas para repostar son la de Alcampo en la Ronda del Tamarguillo por valor de 1,509 euros por litro. Le siguen con 1,539 €/litro la de Moove en calle Astronomía número 3, la gasolinera APJ Low Cost de la calle Cojinete y la de Plenergy de Travesía Su Eminencia número 2. Por contra, la más cara para rellenar el depósito de combustible es la de Petroamarilla de la avenida de La Prensa número 30 con hasta 1,739 euros por litro de Gasolina 95. Además, destaca la de Repsol de Ronda de Capuchinos (1,715 €/litro) y la estación de Moeve del Polígono industrial La Negrilla (1,708 €/litro).

Para la Gasolina 98, la gasolinera de Alcampo de la Ronda del Tamarguillo vuelve a recoger los precios más baratos con 1,581 euros por litro, seguida de la Shell de la avenida Alcalde Luis Urruñuela y la Moeve del kilómetro 1,7 de la SE-111 con 1,719 €/litro. Entre las más caras, está la Cepsa de la calle Martillo número 18 y la estación de Moeve del Polígono industrial La Negrilla, ambas con 1,857 €/litro. Además, en el ránking se halla de nuevo la Repsol de Ronda de Capuchinos con 1,841 €/litro.

Hasta 1,859 euros por litro de gasoil

Para los usuarios de vehículos con repostaje por gasoil, la gasolinera de Alcampo de la Ronda del Tamarguillo vuelve a ser la más barata como ya ocurriera con la gasolina: 1,479 €/litro (Gasóleo A) y 1,516 €/litro (Gasóleo Premium). Le siguen la Tamoil de la calle Pino Central número 14 (1,597 €/litro), así como la estación de Shell en la avenida Alcalde Luis Urruñuela y Plenergy de la Travesía Su Eminencia número 2 (1,599 €/litro).

Sin embargo, las estaciones de repostaje más caro es la BP de Manuel Siurot número 5 con 1,859 euros por litro de gasoil, aunque le sigue muy de cerca la Repsol de Ronda de Capuchinos, la Moeve del Polígono Industrial La Negrilla y la Cepsa de la calle Martillo número 18, todas ellas con un precio de 1,843 euros por litro.

En apenas cinco días desde el inicio de los bombardeos, las estaciones de servicio de la capital hispalense han registrado un notable incremento de la demanda. Muchos conductores, ante el temor de que los precios continúen subiendo, han optado por llenar el depósito cuanto antes. Se trata de un comportamiento similar al que ya se produjo en la primavera de 2022, cuando el precio del combustible llegó a superar los dos euros por litro en determinados momentos.