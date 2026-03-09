Descubren en Osuna varios cultivos 'indoor' de marihuana con más de 750 plantas

La Guardia Civil y la Agencia Tributaria han desarticulado en la localidad sevillana de Osuna varios cultivos indoor de marihuana y han detenido a dos personas como presuntos responsables de delitos contra la salud pública y defraudación eléctrica. La operación se ha saldado con la incautación de 757 plantas de cannabis, así como la droga ya preparada para su distribución, dinero en efectivo y varios vehículos.

La actuación ha sido llevada a cabo por un equipo conjunto formado por la Guardia Civil y la Agencia Tributaria de Sevilla, dentro de la colaboración habitual entre ambos organismos para combatir la proliferación de plantaciones de marihuana en la provincia.

Registro conjunto de la Guardia Civil y la Agencia Tributaria en Osuna / Guardia Civil

La investigación se inició tras las informaciones obtenidas por el equipo conjunto, que apuntaban a la posible participación de dos personas en el cultivo y producción indoor de marihuana en Osuna.

A partir de estos datos, los agentes establecieron dispositivos de vigilancia permanente sobre los sospechosos con el objetivo de confirmar la actividad delictiva. Una vez reunidos indicios y pruebas suficientes, el Juzgado número 1 de Osuna autorizó la realización de cinco entradas y registros en distintos inmuebles situados en la misma localidad.

Más de 750 plantas incautadas

Durante los registros, los agentes localizaron 757 plantas de marihuana en distintas fases de crecimiento y floración. Además, se intervinieron aproximadamente un kilogramo de marihuana triturada y preparada para su distribución, así como 4.960 euros en efectivo.

Plantas intervenidas durante la operación / Guardia Civil

En el operativo también fueron intervenidos dos vehículos de alta gama y una furgoneta, presuntamente relacionados con la actividad investigada.

Dos detenidos y la investigación sigue abierta

La operación ha concluido con la detención de dos personas, que han sido puestas, junto con los efectos intervenidos, a disposición de la autoridad judicial como presuntos responsables de delitos de tráfico de drogas y defraudación eléctrica.

Plantación de marihuana desmantelada en Osuna / Guardia Civil

El dispositivo ha sido desarrollado por el Equipo de Policía Judicial de la Guardia Civil de Osuna y el Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria. La investigación continúa abierta y no se descartan nuevas actuaciones policiales tras el análisis de la información obtenida durante la operación.