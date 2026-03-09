Sucesos
Descubren en Osuna varios cultivos 'indoor' de marihuana con más de 750 plantas
Tras una investigación conjunta, la Guardia Civil y la Agencia Tributaria llevaron a cabo cinco registros en Osuna, incautando una importante cantidad de droga y dinero, además de detener a dos personas
La Guardia Civil y la Agencia Tributaria han desarticulado en la localidad sevillana de Osuna varios cultivos indoor de marihuana y han detenido a dos personas como presuntos responsables de delitos contra la salud pública y defraudación eléctrica. La operación se ha saldado con la incautación de 757 plantas de cannabis, así como la droga ya preparada para su distribución, dinero en efectivo y varios vehículos.
La actuación ha sido llevada a cabo por un equipo conjunto formado por la Guardia Civil y la Agencia Tributaria de Sevilla, dentro de la colaboración habitual entre ambos organismos para combatir la proliferación de plantaciones de marihuana en la provincia.
La investigación se inició tras las informaciones obtenidas por el equipo conjunto, que apuntaban a la posible participación de dos personas en el cultivo y producción indoor de marihuana en Osuna.
A partir de estos datos, los agentes establecieron dispositivos de vigilancia permanente sobre los sospechosos con el objetivo de confirmar la actividad delictiva. Una vez reunidos indicios y pruebas suficientes, el Juzgado número 1 de Osuna autorizó la realización de cinco entradas y registros en distintos inmuebles situados en la misma localidad.
Más de 750 plantas incautadas
Durante los registros, los agentes localizaron 757 plantas de marihuana en distintas fases de crecimiento y floración. Además, se intervinieron aproximadamente un kilogramo de marihuana triturada y preparada para su distribución, así como 4.960 euros en efectivo.
En el operativo también fueron intervenidos dos vehículos de alta gama y una furgoneta, presuntamente relacionados con la actividad investigada.
Dos detenidos y la investigación sigue abierta
La operación ha concluido con la detención de dos personas, que han sido puestas, junto con los efectos intervenidos, a disposición de la autoridad judicial como presuntos responsables de delitos de tráfico de drogas y defraudación eléctrica.
El dispositivo ha sido desarrollado por el Equipo de Policía Judicial de la Guardia Civil de Osuna y el Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria. La investigación continúa abierta y no se descartan nuevas actuaciones policiales tras el análisis de la información obtenida durante la operación.
