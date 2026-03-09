Sevilla
Detenido un joven de 23 años tras robar en el interior de un coche en la Macarena: la Policía lo sorprende in fraganti
Los hechos ocurrieron en la mañana de este lunes
La Policía Local de Sevilla ha detenido a un joven de 23 años tras ser sorprendido in fraganti robando en el interior de un vehículo estacionado en la calle Perafán de Rivera, en el distrito Macarena, de Sevilla.
Según ha informado Emergencias Sevilla a través de sus redes sociales, los agentes interceptaron al sospechoso mientras cometía el robo en el interior del coche. La rápida actuación policial permitió detener al individuo en el mismo lugar de los hechos, evitando que pudiera huir tras el asalto.
El joven ha sido puesto a disposición judicial
Tras su arresto, el joven fue trasladado a dependencias policiales, donde se han iniciado las diligencias correspondientes. Posteriormente, el detenido será puesto a disposición judicial, tal y como establece el procedimiento habitual en este tipo de actuaciones.
La intervención se enmarca dentro de los dispositivos de vigilancia que mantiene la Policía Local para reforzar la seguridad ciudadana en distintos barrios de la capital hispalense y prevenir robos en vehículos estacionados en la vía pública
- El bar de Sevilla con 640 años que vendía escobas y hoy sirve la mejor comida casera: 'Por sus mesas pasaron Cervantes y Lope de Vega
- Sevilla aprueba el precio por ir al baño: costará 70 céntimos entrar en cualquier aseo público
- Así se transformará el antiguo centro comercial Zona Este: tres edificios de hasta nueve plantas con una plaza abierta
- Expertos en Urbanismo analizan los nuevos barrios de Palmas Altas o Sevilla Este: 'La vivienda es lo primero, los servicios llegan después
- El restaurante favorito de los famosos está en este municipio de Sevilla: se han podido ver por allí a Keanu Reeves, Carlos Sobera y Tamara Gorro
- La preocupación por la tensión en El Cerezo se extiende por Sevilla: 50 entidades firman contra las patrullas vecinales y la violencia
- La Universidad de Sevilla se da un plazo de dos años para reducir los profesores sustitutos y cumplir con Europa
- David Pastor, filósofo sevillano: 'Necesitamos a los demás para conocernos a nosotros mismos