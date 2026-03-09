Detenido un joven de 23 años tras robar en el interior de un coche en la Macarena: la Policía lo sorprende in fraganti

La Policía Local de Sevilla ha detenido a un joven de 23 años tras ser sorprendido in fraganti robando en el interior de un vehículo estacionado en la calle Perafán de Rivera, en el distrito Macarena, de Sevilla.

Según ha informado Emergencias Sevilla a través de sus redes sociales, los agentes interceptaron al sospechoso mientras cometía el robo en el interior del coche. La rápida actuación policial permitió detener al individuo en el mismo lugar de los hechos, evitando que pudiera huir tras el asalto.

El joven ha sido puesto a disposición judicial

Tras su arresto, el joven fue trasladado a dependencias policiales, donde se han iniciado las diligencias correspondientes. Posteriormente, el detenido será puesto a disposición judicial, tal y como establece el procedimiento habitual en este tipo de actuaciones.

La intervención se enmarca dentro de los dispositivos de vigilancia que mantiene la Policía Local para reforzar la seguridad ciudadana en distintos barrios de la capital hispalense y prevenir robos en vehículos estacionados en la vía pública